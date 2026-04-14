La mayoría de población de 50 años y más puede realizar actividades básicas

En México, la mayor parte de la población de 50 años y más conserva la capacidad de realizar actividades básicas de la vida diaria.

Sin embargo, se ha observado un incremento en las limitaciones funcionales de los adultos mayores entre 2018 y 2024, con diferencias claras por sexo y tipo de actividad, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Estas limitaciones incluyen tareas esenciales como caminar, bañarse o levantarse de la cama, que son indicadores clave del nivel de autonomía en edades avanzadas.

Las mujeres presentan mayores niveles de dificultad en prácticamente todas las actividades.

Por ejemplo, la limitación para acostarse o levantarse de la cama pasó de 7.0% en 2018 a 9.8% en 2024, mientras que en los hombres aumentó de 5.3% a 6.1 por ciento.

En actividades como caminar, también se observa un deterioro en mujeres (de 7.5% a 8.1%), mientras que en hombres incluso hay una ligera mejora (de 5.9% a 5.4%).

Esto sugiere una brecha de género persistente en condiciones de salud y envejecimiento.

Otras actividades muestran incrementos más moderados pero consistentes; por ejemplo, la dificultad para usar el baño creció de 6.1% a 6.9% en mujeres y de 4.3% a 5.4% en hombres.

En el caso de bañarse, las mujeres pasaron de 4.6% a 5.5%, mientras que los hombres de 3.6% a 4.2 por ciento. Incluso en una actividad básica como comer, las limitaciones aumentaron ligeramente en ambos grupos, alcanzando 3.0% en mujeres y 2.3% en hombres.

Aunque la mayoría de adultos mayores pueden realizar sus tareas básicas cotidianas, todavía hay retos para mejorar los servicios de cuidado y de salud, así como las políticas públicas enfocadas en envejecimiento digno, especialmente considerando que las mujeres enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad en esta etapa de la vida.