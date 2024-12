Brechas entre España y México, tema central de la FIL Guadalajara

La relación histórica entre México y España. Los cinco siglos de una hibridación de culturas sobre la que hay opiniones similares o diametralmente distintas. Los disensos sobre las disculpas por los hechos del pasado: vejaciones para unos, procesos civilizatorios para otros. El episodio del exilio español y la manera en la que la migración de muchos intelectuales ibéricos a nuestro país durante la dictadura franquista fue una propulsión en distintos sectores, particularmente sobre el paisaje intelectual de nuestro país.

Es un puñado de perspectivas que componen un único gran tema, inevitable para la presencia española en Guadalajara: ¿Debemos replantear, desde ambos extremos del Atlántico, los fundamentos de las relaciones entre México y el país ibérico?

En esta edición, España es el país Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que este 30 de noviembre arrancó su edición 2024 y trasladó hasta la capital jalisciense a la más amplia delegación en la historia de la feria para una nación distinguida. Es la segunda ocasión en que España asume este reflector.

“El exilio español en México”. Ésa fue una de las primeras mesas de conversación organizadas en el bien logrado Pabellón de España, ubicado en la parte privilegiada frontal de la Expo Guadalajara. De ella tomaron parte el político Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas; la escritora Angelina Muñiz-Huberman, nieta de Max Aub, María Teresa Álvarez Aub; el novelista y poeta mexicano de ascendencia española Jordi Soler y Marisol Schulz Manaut, directora general de la FIL y descendiente de una familia exiliada.

“México y España son tan parecidos que tenemos la impresión de que ya está todo dicho, pero no es así. De otra forma no tendríamos ese cíclico malentendido cuya manifestación última ha sido la carta del expresidente López Obrador al Rey de España. Hace falta conversación, un diálogo como el que ya sostienen los artistas y los empresarios de ambos países, una multitud de conversaciones como las que vamos a tener en la FIL los escritores de ambos países. Eso es lo que hace falta, un intercambio sistemático y continuado que lleva varios siglos en el mundo de la cultura y a todos los niveles de las sociedades de ambos países, para que los mexicanos dejen de creer que los españoles del siglo XXI son los representantes de Hernán Cortés y para que los españoles aprendan de una vez por todas que México se escribe con equis, no con jota, y que somos un país norteamericano, no sudamericano, como insisten los medios de comunicación españoles”, declaró Jordi Soler durante su participación en la mesa.

Llama a ver la cultura como factor de comunión

La mañana del domingo, en la segunda jornada la FIL Guadalajara 2024, el Ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, ofreció una conferencia en el área reservada para la prensa acreditada por la FIL –con cerca de 2,500 periodistas de 20 países según frases oficiales–. Ahí se consultó su postura sobre la feria como umbral para conversar sobre esos temas pendientes que señaló Jordi Soler entre ambas naciones.

El funcionario ibérico respondió con diplomacia: “La cultura es un motor de hermanamiento entre nuestros países”, expresó de inicio, y más adelante añadió: “La idea con la que hemos venido (como delegación) es la de seguir estrechando lazos de ida y vuelta, que nos fortalecen a ambos países”.

Urtasun añadió que el viernes pasado, antes de viajar a Guadalajara, se reunió en la Ciudad de México con la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, para conversar, sobre todo, de los proyectos compartidos a la corta distancia, como es la organización de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible Mondiacult 2025, a celebrarse en Barcelona en septiembre del próximo año.

“Asumamos nuestras diferencias”

Un par de horas más tarde, durante la tradicional apertura del Salón Literario Carlos Fuentes, de la que cada año se encargan destacadas plumas de nuestra lengua, que este año ese encargo recayó en los ibéricos Rosa Montero y Fernando Aramburu, también receptores de la Medalla Carlos Fuentes, hubo sendos mensajes conciliatorios y a favor del fortalecimiento de las relaciones. El más evidente fue el del Rosa Montero

“Una de las cosas maravillosas (de ambos lados del Atlántico) es la diversidad que hay. Recuerdo que hace más de 40 años, había una idea, una utopía de latinoamericanismo como si fuera un todo y sin embargo se veían los países de espaldas los unos a los otros. En Colombia no se leían libros de Perú, en Perú no se leían libros de Guatemala. Desde entonces hemos empezado a asumir nuestras diferencias y a leernos, a entendernos y mirarnos más (…) tendríamos que ser mucho más conscientes de la riqueza que tenemos. No hay otra lengua en el mundo que tenga una veintena de países que la hablan, cada uno con su diversidad cultural. Que seamos tan distintos es maravilloso, que hablemos el castellano de manera distinta y que tengamos la voluntad de entendernos”.

A lo largo de la semana, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, autores e intelectuales tantos de América Latina como de España compartirán distintas mesas con temáticas relativas a la rica historia entre ambas naciones.

Trino Padilla es el nuevo presidente de la FIL

En el acto de inauguración de la edición 2024 de del encuentro editorial, encabezado por el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, y acompañado por el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, y por la directora general de la feria, Marisol Schulz Manaut, entre funcionarios locales y estatales, se hizo oficial el nombramiento del académico y político José Trinidad Padilla López, exrector de la UdeG –y hermano del fallecido fundador de la feria, Raúl Padilla López– como nuevo presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

También se encontraban la presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, Beatriz Mojica Morga; el director de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), y Karine Pansa, presidenta de la Asociación Internacional de Editores.

Luego de la ceremonia de entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances para el escritor mozambiqueño Mia Couto, tanto el rector saliente de la UdeG como la directora general de la FIL felicitaron a Karla Planter Pérez quien en enero se convertirá en la primera mujer rectora de esta casa de estudios. “Esto marca un hito en la historia de nuestra institución y una conquista. Llegó el nuevo tiempo de mujeres”, dijo Schulz.

“En lugar de caminar hacia la paz, la humanidad parece dar pasos a la confrontación. Y en ese camino se involucran nuevos actores que no hacen sino escalar el conflicto. Para mí, la guerra es el fracaso de la razón. Es el fracaso de la política”, expresó Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la UdeG en el acto.

“El de nuestros países es un vínculo hecho de pasados comunes, pero sobre todo de aprendizajes futuros, de caminos de ida y vuelta que siguen conservando su pleno significado”, declaró el Ministro de Cultura de España en la ceremonia.

Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre

Expo Guadalajara

+2,000 casas editoriales

18,000 profesionales de la industria editorial

+850 autores presentes en nueve días de feria

2,500 periodistas acreditados de 20 países

