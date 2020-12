Armando Manzanero murió en la madrugada de este lunes, a las 03:20 horas, como consecuencia de la Covid-19. El legendario compositor de 70 años de trayectoria profesional se encontraba hospitalizado desde el 17 de diciembre y aunque al final de la semana anterior su estado de salud fue reportado con mejorías, esta mañana se informó que sus riñones lo pusieron en un estado de complicación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la noticia durante su alocución matutina y lamentó la muerte de Armando Manzanero, de quien animó a recordarlo como “un hombre sensible, un hombre del pueblo”.

"Es algo muy triste, don Armando Manzanero, un gran compositor, de lo mejor del país. Además, un hombre sensible también en lo social. Lamento mucho su fallecimiento", lamentó Andrés Manuel López Obrador.

Inmediatamente después, figuras del universo musical hispanoamericano rindieron homenaje al cantautor, quien falleció a los 85 años de edad, pocos días después de su cumpleaños, el 7 de diciembre pasado.

“!Mi padre nos enseñó que no morimos, que nuestro cuerpo duerme y nuestra alma trasciende y que nuestros seres amados viven dentro de nosotros en nuestros corazones para la eternidad!”, dijo Juan Pablo Manzanero.

Hijo de Juana Canché y Santiago Manzanero, un músico, Armando Manzanero nació en la capital de Yucatán el 7 de diciembre de 1935, el mismo año en que falleció Carlos Gardel. "Dios no se equivoca", solían decir sus admiradores.

Su vínculo con la música se inició a muy temprana edad: a los ocho años empezó a estudiarla en la escuela de Bellas Artes de su ciudad. Posteriormente se mudaría a Ciudad de México para completar su formación.

"Yo tuve la suerte de que lo mío todavía perdure", dijo el artista a principios del 2019 en una entrevista con la revista de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés).

"A mí todavía me tocó esa suerte, me tocó ese tiempo en donde las canciones tenían una vida larga. Ahora no, ahora todo es muy vertiginoso, de mucha velocidad. Sale una canción, desaparece, hay que sacar otra", se lamentó.