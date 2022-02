La Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara / Cultura UDG y la Fundación Japón, institución de Japón dedicada a llevar a cabo programas integrales de intercambio cultural internacional, han decidido tener una colaboración de diferentes proyectos escénicos japoneses para la plataforma de Cultura UDG.

“Stage Beyond Borders" es el nombre del proyecto general donde van incluidas más de 20 obras de teatro y danza donde muestran la diversidad creativa de artistas japoneses como Kujirai Kentaro, Moriyama Kaiji, Kitao Wataru, Maro Akaji que, si bien siguen practicando sus artes tradicionales, están a la vanguardia de las artes escénicas contemporáneas, logrando cruzar disciplinas y fronteras.

Para cultivar la amistad y los lazos entre Japón y el mundo, la Fundación Japón crea oportunidades globales para fomentar la amistad, la confianza y el entendimiento mutuo a través de la cultura, el idioma y el diálogo.

En Cultura UDG es de suma importancia sumarnos a proyectos de difusión cultural internacional que puedan ofrecer nuevas ventanas de apreciación a nuestra comunidad universitaria y jaliscienses.

Esta colaboración ilustra no solo el interés por fortalecer los vínculos culturales entre ambas instituciones, sino también el compromiso para identificar espacios de intercambio de las diferentes propuestas que Cultura UDG pueda ofrecer a la Fundación Japón a través del contenido exclusivo de la plataforma digital www.cultura.udg.mx

El espectador podrá disfrutar de títulos como Kabuki: the Legacy of Eccentric Spectacle, Hisashi Watanabe Ojami-hyon series Episode 1 Ojami-hyon, Moriyama Kaiji, Hibino Kodue, Kawase Kohske zero, Mamagoto Our Planet, entre muchas más.

Para acceder a todos los títulos entra a www.cultura.udg.mx en el apartado colaboración especial Fundación Japón.

Para saber más sobre la Fundación Japón

La Fundación Japón se estableció en octubre de 1972 como una entidad legal especial supervisada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En octubre de 2003, se reorganizó como una agencia administrativa incorporada. Sobre la base de una dotación gubernamental de 78,000 millones de yenes, las actividades de la Fundación Japón se financian con subsidios gubernamentales anuales, ingresos por inversiones y donaciones del sector privado.

La Fundación Japón tiene una red global que consta de la sede de Tokio, la Oficina de Kioto, dos institutos de lengua japonesa (el Instituto de Lengua Japonesa de la Fundación Japón, Urawa, y el Instituto de Lengua Japonesa de la Fundación Japón, Kansai) y 25 oficinas en el extranjero en 24 países (incluidas dos oficinas de enlace del Asia Center).