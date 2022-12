Presentan red por la igualdad de género en la industria audiovisual

La tarde de este martes, más de una docena de instituciones y organismos culturales, representaciones legislativas y dependencias capitalinas y federales se reunieron en los Estudios Churubusco para firmar la integración y presentar de manera formal la Red Interinstitucional por la Igualdad de Género en la Comunidad Audiovisual de la Ciudad de México, esto, como un paso natural de un proceso que el gremio del audiovisual puso en marcha en 2019 para el combate de la violencia de género en este sector creativo.

Dentro de las titulares firmantes para la conformación de la red se encuentran Leticia Huijara, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC); Tábata Vilar Villa, directora general de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine); Lola Díaz González, directora de Promoción del Cine Mexicano del Imcine, en representación de María Novaro Peñaloza; Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; la diputada Ana Francis Mor, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, entre titulares y representantes de otros organismos como Canal 22, CCC y Canal Catorce.

Dicha red, se precisó, tiene como objetivos de arranque el fomento de acciones de prevención de la violencia contra las mujeres en la industria audiovisual, instar que las producciones y contenidos audiovisuales incorporen la perspectiva de género y el apego a los derechos humanos, impulsando formatos y contenidos libres de estereotipos libres de género y evitando la normalización de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, lo mismo que estimular la adición de otras instituciones del gremio a dicha red.

Cambiar las narrativas audiovisuales

La diputada Ana Francis Mor señaló: “trabajar durante un par de horas desnuda con un equipo de 20 o 30 personas puede ser un día normal de trabajo para una persona en el cine o en el teatro y ese no tiene por qué ser un espacio ni de intimidación ni de acoso. Pero en lo que estás desnuda, en lo que la toma ocurre, te pasan un montón de reflexiones por el cuerpo. Y todas esas reflexiones le hacen falta a la institucionalidad, a la conversación académica y a la perspectiva de género y a los protocolos”.

Refirió que en este momento en el cine nacional y en la narrativa visual de las series las mujeres siguen viendo descuartizadas, violadas, asesinadas, enterradas, pero no nos vemos como protagonistas y no necesariamente nos vemos saliéndonos con la nuestra. “Las mujeres en el cine mexicano y en las series no hemos logrado salirnos con la nuestra, no hemos logrado el final feliz. Y pertenezco a un grupo de narradoras que ya queremos otros finales, porque ya sabemos cómo nos violan, nos entierra, nos descuartizan y nos dejan enterradas (…) en términos de casting, hay que señalar cómo funcionan las agencias, lo que significa para una mujer ir hacer un casting y todo ese proceso de devaluación, el poner el cuerpo como capital erótico. Por eso necesitamos asumir como propia esta pelea porque esta es una pelea”.

Es solo el arranque del cambio

Por su parte, Ingrid Gómez, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, amplió que este es un proceso de continuidad de lo que comenzó en el 2019 y que después se vio limitado por la pandemia, misma que visibilizó otras formas de violencia que también hablaban de desigualdad en la vida cotidiana y laboral de las mujeres.

“Ahí empezó un cuestionamiento, una reflexión y una construcción colectiva que fue más allá de un protocolo, que es sumamente ambicioso y tiene que ver con quienes trabajan en todos los sectores de toda la vasta industria audiovisual. Y la red es el resultado de esa ambición, de algo que va más allá del protocolo”, y que deberá incluir a muchas más instituciones, no solo las firmantes sino que deberá ser el inicio de una integración cada vez mayor de instituciones tanto de cultura como de las cámaras y representaciones.

La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman, sumó finalmente: “lo que tenemos que cambiar es la forma en la que nos relacionamos los hombres y las mujeres. Por eso es tan importante este compromiso con la igualdad, que va de la mano de la prevención de la violencia y que llama a realmente plantearnos qué narramos, cómo lo narramos y desde dónde lo narramos, y claro, cómo abrimos espacios para que las mujeres puedan incursionar con las mismas oportunidades en este medio audiovisual”.

Finalmente, todas las y los titulares de las instituciones presentes firmaron un convenio simbólico.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx