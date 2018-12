Cínica será el primer festival de cine musical en México que se presentará en la Cineteca Nacional. Esta primera edición conjuga el séptimo arte y las notas musicales y se llevará a cabo del 13 al 16 de diciembre. El encuentro entre melómanos y cinéfilos contará con cuatro títulos, Yo no me llamo Rubén Blades, documental sobre el músico y actor panameño, será la película encargada de inaugurar el festival.

También se podrá apreciar la cinta Zoé: panoramas, de Gabriel Cruz Rivas y Rodrigo Guardiola, así como Somos lengua, de Kyzza Terrazas, quien documentó la escena del rap mexicano y cuyo material se estrenó en el 2016, y la última, Songs of injustice: Heavy metal music in Latin America es una cinta dirigida por Nelson Varas-Díaz en la que se retrata la escena metalera de los países: México, Argentina, Chile y Perú.

“La Cineteca nos ha prestado este valioso espacio para desarrollar el primer festival de música en sus salas”, dijo Ortega, en este espacio ya se han presentado con anterioridad ciclos de géneros musicales, como el de rock, e incluso se ha hecho musicalización en vivo de cine mudo, pero no un festival como este que reúne la conjugación y el encuentro de varias miradas en torno a la música como una manifestación humana. Además de que hay una dificultad mayor en conseguir los títulos y los permisos necesarios para la proyección y su distribución en México, nos compartió el programador de Cínica.

“Buscamos también difundir material que no ha tenido la oportunidad de poder ser presentados en México”, como es el estreno en toda la región de Latinoamérica del documental Songs of Injustice: Heavy Metal Music in Latin America (EU, 2018), de Nelson Varas-Díaz, que de acuerdo con los organizadores, es el plato fuerte de Cínica.

Mario Ortega también dijo a El Economista que el objetivo de este festival es conquistar nuevos espacios que le den oportunidad al cine musical y seguir organizando eventos: conferencias magistrales y funciones con musicalización en vivo, no sólo en la Ciudad de México, también en otras partes de la República Mexicana, y, por qué no, también ir más allá de las fronteras.

Espacio de encuentro

Dentro de las actividades del festival se considera la presencia de directores en espacios de encuentro especializado de cine de ficción y documental en torno a la música, con acento en producciones mexicanas enfocadas al rock, aunque no excluyen el jazz, música de concierto, popular o tradicional.

Este festival también comenzó con actividades previas a los tres días estelares de Cínica, pues el pasado enero proyectaron de forma gratuita tres películas que lograron llenos en la Cineteca Nacional: Pulp: A Film About Life, Death and Supermarkets (Reino Unido, 2014), de Florian Habicht, Searching for Sugar Man (Suecia-Reino Unido-Finlandia, 2012), de Malik Bendjelloul y Te prometo anarquía (México-Alemania, 2015), de Julio Hernández Cordón.

