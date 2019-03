Cancún, QR. Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), reconoció que están enfrentando grandes retos para mantener el liderazgo turístico en la próxima temporada de Semana Santa, ante la falta de lineamientos claros por parte del gobierno federal para fortalecer la promoción y contribuir a una mayor competitividad de los destinos del Caribe mexicano.

Aunque las reservaciones hoteleras para las próximas vacaciones se han ralentizado, es decir se están generando en forma más lenta en comparación con otros años, confirmó que esperan alcanzar una ocupación promedio de más de 80%, porcentaje superior a lo que registrarán otros destinos de Quintana Roo y del país, en la próxima temporada de asueto.

Adelantó que el turismo nacional será el que de alguna manera salvará la ocupación de este periodo vacacional, pues representará ya poco más de 40% de los viajeros que se hospedarán en alguna de las 45,000 habitaciones de la Riviera Maya.

El dirigente hotelero dijo estar en desacuerdo con las declaraciones del Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués en las que adelantó que el gobierno dejará de aportar recursos para la participación en ferias turísticas, las cuales ahora serían financiadas por completo por la Iniciativa Privada.

“No estamos de acuerdo en que la promoción de México se cargue al sector privado que está pagando sus impuestos puntualmente, los cuales deberían ser para la promoción del país. El gobierno está dejando de cumplir con sus obligaciones con el sector hotelero no dando la claridad ni garantía al inversionista nacional o extranjero para la promoción de cualquier destino turístico de México”, expresó.

Este nuevo esquema de financiamiento, agregó, sólo afectará la imagen del país a nivel internacional, además de que mermará la credibilidad del inversionista nacional y extranjero hacia el país. “¿Qué está pasando con los impuestos creados para la promoción, como el Derecho de No Residente que antes se destinaba al CPTM (Consejo de Promoción Turística de México) o 3% del Impuesto al Hospedaje? ¿A dónde va a parar ese dinero que era para la promoción y no para pagar otras cosas?”, cuestionó.

Consideró como preocupante destinar recursos que antes eran para promoción a proyectos que no son garantía que vayan a ser redituables como el Tren Maya, “del cual se menciona que podría costar hasta 10 veces más de lo presupuestado por el gobierno. Mejor se hubiera dado a concesión este proyecto ferroviario y con ese dinero se hubiera terminado el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (en Texcoco)”.

Aseguró además que la falta de promoción y de una política turística clara por parte del gobierno ya empezó a cobrar factura con la caída de México a la séptima posición en el ranking mundial, situación que incluso podría empeorar hasta llegar a la novena o décima posición en el presente año, agregó que “nuestros competidores como República Dominicana, Cuba y Jamaica están aplaudiendo esta falta de promoción de México”.

Por último, Conrad Bergwerf señaló que el sector hotelero y turístico de la Riviera Maya está desplegando estrategias para contrarrestar la imagen negativa de México en el extranjero, como la campaña Yes to México, que busca transmitir a comunicadores extranjeros y mayoristas que el país es seguro. “Sin embargo, México somos todos y no se podrán tener resultados concretos si sigue habiendo esta falta de cooperación entre gobierno y sector privado”, sentenció.

