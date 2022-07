Playa del Carmen, Qroo - El 93% de la comunidad LGBTQ+ de México que viaja ha atravesado por experiencias poco acogedoras o incómodas durante sus viajes, y eso representa 19 puntos porcentuales por arriba de la cifra promedio de los 25 países que participaron en la investigación de la plataforma tecnológica Booking.com.

Según datos de la encuesta Travel Proud 2022, en México el 68% reportó tener que considerar su seguridad y bienestar por ser viajero LGBTQ+. Asimismo, el 49% siente que los destinos que se incluyen en su "lista de deseos" se ven influenciados por ser parte de la comunidad LGBTQ+.

Leopoldo Pérez, director del sur de México y el Caribe de Booking.com mencionó que durante la investigación se reveló que el 66% cree que pertenecer a la comunidad impacta en la decisión con quién eligen viajar. "El 51% indicó que impacta en las actividades en las que participan al estar de viaje".

Los resultados de la investigación demuestra que existe una necesidad real, para que la industria haga que la experiencia de viaje sea inclusiva yholísticamente positiva para los turistas LGBTQ+.

El 35% de la comunidad solicita que en los destinos se comparta información adicional sobre el estatus LGBTQ+ del alojamiento, incluyendo la legislación local, sensibilidad religiosa, requisitos de vestimenta e incluso, estadísticas sobre crímenes de odio hacia la comunidad.

Durante un recorrido de prensa en alojamientos en Playa del Carmen y Tulum, entre los que destacan: The Fives Downtown, Palmaïa - The House of Aïa, Papaya playa project y Layla Tulum Boutique Hotel que ya capacitaron al personal en esta materia e incluso ya cuentan con la certificación Proud reciben la insignia Travel Proud en la página de su propiedad.

patricia.ortega@eleconomista.mx