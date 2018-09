1 de 101. BURJ KHALIFA DUBAI, ARABIA SAUDITA. Con una altitud de 828 metros y 200 pisos, el Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo. Ubicado en el centro de Dubai, este rascacielos cuenta con dos miradores: At the Top en el piso 124 y At The TopSKY en la planta 148. Además, ahí se encuentra el Armani Hotel.Foto: shutterstock.com