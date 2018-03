YouTube lanza un órdago a los proveedores de cable. La plataforma de vídeo, propiedad de Google, anunció el lanzamiento de un servicio de televisión online por suscripción en el que se podrán ver decenas de canales en directo, desde noticias a deportes o late nights de éxito, para a atraer al público más joven.

El servicio, al que han denominado YouTube TV, todavía no tiene fecha de estreno, aunque desde la compañía aseguran que llegará "en pocos meses", y sólo podrá disfrutarse en Estados Unidos.

Por un precio fijo de 35 dólares al mes, los usuarios de esta plataforma podrán acceder a un catálogo de más de 40 canales, entre los que se encuentran los principales de ámbito nacional (ABC, FOX, NBC y CBS), así como diez canales deportivos (incluido ESPN) e infantiles (Disney y Nickelodeon). Una oferta más o menos parecida al paquete básico de canales que tendría cualquiera con una compañía de cable normal. YouTube TV competirá así con servicios de televisión a la carta como DirectTVNow, de la operadora AT&T, e incluso puede llegar a desafiar a plataformas como Netflix o Hulu.

El objetivo, como manifestó durante la presentación en Los Ángeles Susan Wojcicki, consejera delegada de YouTube, es atraer al público más joven que gracias a plataformas como Netflix han descubierto una nueva forma de consumir TV.

"No hay duda de que a los millennials les encanta el contenido de televisión, pero lo que hemos visto es que no quieren verlo en el entorno tradicional. Lo quieren en vivo o bajo demanda, cuando quieren y en cualquier pantalla", dijo.

