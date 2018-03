Una importante ejecutiva de Verizon Communications Inc dijo el jueves que la empresa no tenía certezas sobre sus planes para comprar el negocio de Internet de Yahoo Inc.

Yahoo! está bajo investigación federal y de legisladores luego que el mes pasado se reveló la mayor filtración de datos de la historia, lo que llevó a Verizon a pedir mejores términos para la compra.

"No puedo decir con confianza una cosa u otra porque aún no sabemos", dijo Marni Walden, presidenta de innovación de productos y nuevos negocios de Verizon en una conferencia sectorial en Las Vegas en Estados Unidos.

Walden agregó que los méritos del negocio aún tienen sentido, pero que hay aspectos de la investigación que tienen que completarse.

La ejecutiva no informó de plazos para cerrar el negocio.