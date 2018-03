El presidente estadounidense Donald Trump estrenó su nueva cuenta de Twitter bajo el nombre de @POTUS, que anteriormente pertenecía al ahora expresidente Barack Obama.

Anteriormente, el magnate de las bienes raíces utilizó su cuenta personal @realDonaldTrump como su única vía de comunicación tras haber ganado la elección presidencial el 8 de noviembre pasado. En esta cuenta, el ahora mandatario estadounidense, amenazó a la automotriz Ford, la compañía Carrier y varias empresas por sus decisiones empresariales.

También creó polémicas con el elenco del éxito de Broadway, Hamilton, la actriz Meryl Streep, distintos medios de comunicación como CNN, The New York Times y The Washington Post

NOTICIA: Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América

La cuenta de Barack Obama, ahora está bajo el nombre @POTUS44.

La cuenta del presidente Trump alcanzaba casi 4 millones de seguidores, menos de una hora después de haber sido juramentado en el Capitolio, en Washington, D.C.

En el último tuit de su cuenta personal previo a ser juramentado, Trump escribió: "¡Todo empieza hoy!" También dijo: "Los veré a las 11:00 A.M. para la juramentación. EL MOVIMIENTO CONTINUA - ¡EL TRABAJO COMIENZA!"

It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!