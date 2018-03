El presidente electo estadounidense, Donald Trump quería elogiar a su hija a través de Twitter, pero accidentalmente envió su mensaje a otra Ivanka.

Trump retuiteó un mensaje de un usuario de Twitter que calificaba a su hija de ser "magnífica, una mujer de gran carácter y clase". Pero el usuario lo envió a otra Ivanka y Trump repitió el error: el mensaje fue dirigido a Ivanka Majic, una vecina de Brighton, en el sur de Inglaterra.

El tuit llamó rápidamente la atención, tuvo muchos retuits y favoritos durante la noche.

"@drgoodspine: @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."