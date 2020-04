Los suscriptores que pagan por escuchar el catálogo de música de Spotify Technology SA aumentaron a 130 millones en el primer trimestre, lo que hizo subir más de 10% las acciones de la empresa sueca, cuyo modelo de negocio demuestra ser más fuerte de lo esperado ante las medidas por el coronavirus Covid-19.

Un aumento de dos dígitos en los ingresos trimestrales ayudó a la compañía a mitigar la disminución en las ventas publicitarias relacionada con el virus, que contribuyeron con menos del 10% a los ingresos generales.

Pero Spotify, que gana mediante una mezcla de suscripciones y la publicidad que entrega a usuarios que no pagan, continuó consolidando su liderazgo en el negocio de la música por "streaming" frente a la competencia de Apple Inc y Amazon.com Inc.

"A pesar de todas las turbulencias alrededor del mundo, alcanzamos casi todas las métricas", dijo a Reuters el presidente ejecutivo de Spotify, Daniel Ek.

La compañía dijo que comenzó a detectar una caída de los usuarios a fines de febrero en países muy golpeados por el virus como Italia y España, aunque ha visto una recuperación significativa en las últimas semanas.

"El trabajo desde casa parece estar aumentando los servicios de 'streaming' en general, por lo que no vemos que los usuarios elijan entre Netflix y Spotify", dijo el analista de Cascend Securities Eric Ross.

Si bien el uso en dispositivos móviles y automóviles disminuyó en las últimas semanas de marzo, la utilización en consolas de videojuegos como Xbox de Microsoft Corp y PlayStation de Sony Corp aumentó durante el primer trimestre.

En general, los usuarios activos mensuales, una métrica clave, aumentaron un 31% en el trimestre, en línea con el pronóstico de Spotify.

Las acciones de Spotify subían un 11%, a 156.83 dólares, a las 16:41 GMT en la Bolsa de Nueva York.