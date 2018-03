Spotify anunció el jueves que alcanzó 50 millones de suscriptores que pagan, y la posicionó como la empresa líder en el mundo del streaming.

La empresa sueca publicó la cifra en Twitter. Mientras, Apple Music, su más cercano competidor, había dicho en diciembre que contaba con 20 millones de suscriptores.

Esta actualización de la cifra es la primera de Spotify desde septiembre pasado.

En junio, la empresa dijo que contaba con 100 millones de usuarios, pero tomando en cuenta las descargas gratuitas respaldadas por publicidad.

Spotify ha mantenido su liderazgo, a pesar de los esfuerzos coordinados de sus competidores.

Thank you to our 50 million subscribers. #Spotify50 pic.twitter.com/eXkOV71bwu