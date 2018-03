Los servicios de nube de Amazon presentaban problemas el mediodía de este jueves, reportó el sitio de tecnología Gizmodo.

De acuerdo con los reportes de usuarios en redes sociales, los servicios de almacenamiento S3 de la compañía son los que que resultaron afectados.

"Hemos identificado el problema como altas tasas de error con S3 en US-EAST-1. Está afectando a aplicaciones y servicios dependientes de S3. Estamos trabajando activamente para solucionar el problema", ha sido la respuesta que ha dado la compañía según reportes de los sitios especializados, Gizmodo y Techcrunch.

Después de la 1 de la tarde, Amazon informó a través de su cuenta de Twitter que los servidores S3 "experimentaban altas de error". Agregando que mantendrían a sus usuarios actualizados.

S3 is experiencing high error rates. We are working hard on recovering.

Will update Twitter on this handle as we have new information.