Funcionarios de seguridad británicos no apoyan la prohibición total de Huawei de las redes nacionales de telecomunicaciones a pesar de las acusaciones de Estados Unidos de que la firma china y sus productos podrían ser utilizados por Pekín para espiar, dijeron fuentes con conocimiento del asunto.

Huawei, el mayor productor de equipos de telecomunicaciones del mundo, se enfrenta a un intenso escrutinio en Occidente por su relación con el Gobierno chino y las acusaciones de permitir el espionaje estatal, que han llevado a Estados Unidos a pedir a sus aliados que no utilicen su tecnología.

Aunque no se han presentado pruebas públicamente y Huawei ha negado las acusaciones, varios países occidentales han restringido el acceso de la empresa a sus mercados.

"No estamos a favor de una prohibición completa. No es tan simple", dijo una de las fuentes a Reuters el lunes después de que un artículo del Financial Times publicara el domingo que Reino Unido había decidido que podía mitigar los riesgos sobre la utilización de equipos de Huawei en redes 5G.

El Financial Times recogía comentarios de dos fuentes familiarizadas con un informe del Consejo Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC) de Reino Unido, que el año pasado dijo que los problemas técnicos y de la cadena de suministro con los equipos de Huawei habían expuesto a las redes nacionales de telecomunicaciones a nuevos riesgos de seguridad. Huawei no quiso hacer ningún comentario por el momento.

Una eventual decisión de permitir que Huawei participe en la construcción de redes 5G de próxima generación será vigilada de cerca por otras naciones, debido a la pertenencia británica al grupo de intercambio de inteligencia Five Eyes, que también integra Estados Unidos.

Reino Unido es un mercado importante para Huawei y, el mes pasado Vodafone, el segundo operador de telefonía móvil más grande del mundo, dijo que estaba "frenando" el despliegue de sus equipos en las redes centrales hasta que los gobiernos occidentales otorguen a la firma china la autorización total de seguridad.

Otros operadores en Europa, incluidos la británica BT y la francesa Orange, ya han retirado los equipos de Huawei o han tomado medidas para limitar su uso futuro.

Dos fuentes dijeron que el NCSC no creía que fuera necesario excluir por completo a Huawei de las redes británicas, al considerar que podrían continuar gestionando los riesgos probando los productos en un laboratorio especial supervisado por responsables de inteligencia.