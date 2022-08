Regiomontanos lanzan HARO Salario on Demand, permite hacer retiros anticipados de sueldo

Monterrey, NL. La FinWealthTech HARO, con origen en Monterrey, lanzó su aplicación tecnológica HARO Salario on Demand, con el objetivo de apoyar a trabajadores formales para que tengan acceso a su salario ya trabajado, sin importar que falte poco o mucho para llegar al día de pago y poder hacer frente a los gastos corrientes e imprevistos.

Esta aplicación financiera ofrece la posibilidad de que un colaborador pueda disponer hasta el 50% de su salario ya trabajado, sin pagar intereses, sino una comisión por retiro, como en los cajeros automáticos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, alrededor del 50% de los trabajadores mexicanos se endeuda con préstamos financieros.

A su vez, el reporte de Bienestar Financiero México 2022, elaborado por Invested, señala que los trabajadores pasan en promedio cerca de tres horas a la semana preocupados por problemas financieros, como las deudas, gastos médicos imprevistos, gastos corrientes del hogar, gastos de los dependientes económicos.

On Demand

Con la llegada de plataformas tecnológicas y la transformación digital, actualmente es común el consumo de películas y series on demand; música on demand; servicio de comida o taxi on demand; “¿por qué no entonces también retirar nuestro salario on demand?”, comentó Gabriel González Treviño, CEO de HARO Salario on Demand.

“No se trata de un crédito ni de un préstamo, es dinero que le pertenece al trabajador. No se pagan intereses por acceder a él, sólo una comisión mínima por retiro que es muy parecida a la que cobran los cajeros automáticos por retiro de efectivo”, explicó el directivo.

HARO es una FinWealth Tech, es decir una empresa que centra su actividad en el uso de la tecnología aplicada a la salud financiera, y busca resolver el estrés financiero que sufren cinco de cada 10 empleados para llegar a la quincena, derivado de la falta de liquidez por la elevada inflación.

“HARO entra a competir en el sector del salario on demand, tras recaudar un millón de dólares en su primera ronda de inversión. El capital levantado se destinará para financiar los retiros de los trabajadores, seguir ganando acuerdos empresariales, ampliando la propuesta de valor para incluir productos de Salud Financiera a través de asesorías gratuitas personalizadas, robustecer nuestra estrategia de onboarding digital (incorporación digital) a nuevos usuarios y comenzar el plan de expansión regional”, puntualizó Gabriel González Treviño.

Esta plataforma comprende cuatro divisiones: HARO Salario on Demand; HARO Pago de Servicios; HARO Reestructura de Deudas: con esta solución busca mejores condiciones para los trabajadores, logrando la reestructura a una mejor tasa de interés y mejor plazo.

HARO Historial crediticio, estará disponible al cierre del 2022, con ello se podrá tener acceso a una tarjeta de crédito con una tasa accesible y un límite ajustado a su capacidad de pago y asesoría para su buen uso que permita mejorar su score crediticio.

A tan sólo 6 meses de haber iniciado operaciones, la aplicación ya cuenta con 10,000 empleados en convenio de empresas del ramo industrial, del sector financiero, de servicios y de gobierno, con esta aplicación.