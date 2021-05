Características como la clasificación detallada de personas y vehículos, las alarmas visuales y auditivas para la protección de perímetros y las alarmas rápidas de excepción de temperatura para la prevención de incendios, hacen necesaria una tecnología así para empresas en las operaciones de su día a día.

Este tipo de tecnologías se integran en cámaras térmicas que proporcionan disuasión y alertas asequibles y capaces de funcionar bajo todo tipo de clima.

HeatPro es una tecnología para aplicaciones de protección perimetral que cuenta con video analíticas térmicas de aprendizaje profundo para la protección perimetral, la medición de la temperatura de objetos y la detección de incendios con alarmas en tiempo real.

Además, características como la clasificación precisa de personas y vehículos, las alarmas visuales y auditivas para la protección del perímetro, y las alarmas rápidas de excepción de temperatura para la prevención de incendios, las hacen ideales para aplicaciones en pequeñas y medianas empresas.

“Pensadas para llevar las soluciones profesionales de seguridad al mercado masivo, estas cámaras proporcionan protección perimetral con una precisión incomparable y detección de incendios con sensibilidad superlativa, brindando una protección profesional sencilla”, dijo Stefan Li, director de productos térmicos de Hikvision.

Defensa perimetral con IA

Al asegurar un perímetro, una mayor precisión y una baja tasa de falsas alarmas ayudan a reducir los costos de operación. HeatPro logra esto gracias a potentes video analíticas basadas en algoritmos de deep learning, lo que reduce radicalmente las falsas alarmas.

Las cámaras se centran en la protección perimetral de corto alcance (0-50 metros), donde ofrecen detección y clasificación de objetos. El uso de Inteligencia Aartificial significa que las cámaras pueden distinguir entre una persona y un vehículo. Esto resulta especialmente útil cuando los dos objetos están muy cerca uno de otro. Normalmente son reconocidos como un solo “objeto”, pero los algoritmos inteligentes permiten detectarlos por separado, aumentando la precisión.

Las cámaras térmicas también son capaces de localizar fácilmente amenazas potenciales en condiciones de baja visibilidad, donde una cámara convencional no es capaz de hacerlo. Lo hacen detectando las emisiones de radiación latente de un objeto, por lo que no dependen de la luz visible. Esto significa que pueden funcionar bajo cualquier condición climática y en la noche más oscura. Tampoco emiten luz, lo que significa que su presencia no es obvia, lo que las hace perfectas en escenarios que requieren de discreción.

La serie HeatPro también está diseñada para instalarse de manera eficiente y rápida, con una instalación sencilla en tres pasos, lo que reduce el tiempo de configuración a 30 segundos.

Por lo general, las cámaras térmicas requieren de ingenieros especializados para configurarlas y verificarlas dos veces, lo que consume mucho tiempo y energía. Las cámaras HeatPro están diseñadas para minimizar y el tiempo y el esfuerzo de instalación, por lo que los instaladores pueden dedicar más tiempo a configurarlas correctamente para operaciones óptimas y las más bajas tasas posibles de falsas alarmas.

Medición de temperatura para la prevención de incendios

La serie HeatPro también está equipada con la capacidad de medir temperaturas. Este proceso es muy útil en un escenario donde el sobrecalentamiento podría provocar incendios.

Las cámaras pueden proporcionar mediciones de temperatura sin contacto para una detección rápida y visible.

Esto significa que se pueden tomar medidas antes, evitando potencialmente un incendio desde el principio. Las cámaras pueden activar una alarma de incendio más rápidamente que un sensor de humo.

La función de medición de temperatura también se puede utilizar para ayudar a comprobar cualquier problema de sobrecalentamiento potencial y solucionar problemas.

Con información de Nicolás Lucas.