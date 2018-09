En el marco de la conmemoración del primer aniversario del sismo del 19 de septiembre del 2017, la arquitecta y urbanista Myriam Urzúa, quien ha sido propuesta como secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México para la administración de Claudia Sheinbaum planteó la conversión de dicha secretaría en un centro de gestión integral del riesgo para la ciudad.

Durante la mesa redonda a propósito de la inauguración de la exposición S19 Corazón de México y de la presentación de la app de atención a emergencias S19, Urzúa dijo que una urbanización no planificada, una gobernabilidad urbana deficiente y la corrupción ponen a la ciudad en riesgo no sólo de verse afectada por desastres como el de hace un año, sino por la escasez de agua y el cambio climático, por lo que en la actualidad la población de la ciudad no puede tener certeza de que el lugar en el que habita es seguro.

“El Estado sigue privilegiando la emergencia antes de la prevención y eso es algo que el gobierno de Claudia Sheinbaum debe cambiar”, dijo Myriam Urzúa.

Añadió que los desastres naturales son en realidad un problema social que se ha magnificado por decisiones y acciones equivocadas y por un problema de desarrollo urbano que la ciudad se ha impuesto a sí misma.

Este nuevo centro de gestión integral del riesgo tendrá dos objetivos, según Urzúa, el primero es hacer un análisis del riesgo al que está expuesto la ciudad, en el que intervienen factores económicos, ambientales, sociales e institucionales, para poder promover un cambio en la regulación urbana además de generar protocolos de actuación específicos para que cada actor social -gobierno, iniciativa privada y sociedad- sepa qué rol debe asumir ante un desastre.

Urzúa mencionó la Constitución de la Ciudad de México, que entró en vigor el lunes pasado y dijo que había que poner atención a su artículo 16, que trata del ordenamiento territorial y habla sobre conceptos como la vulnerabilidad, la resiliencia y la mitigación de riesgos, por lo que aclaró que el gobierno de Claudia Sheinbaum prevé detener todos los megaproyectos que se estén construyendo en la ciudad hasta que no se haga un análisis de riesgo de cada uno y se observe que cumplen con todas las medidas para reducir al máximo el riesgo.

“Ustedes ven que en países como Japón y Chile la gente no sale corriendo de sus edificios cuando ocurre un sismo. Eso es porque tienen la certeza de que los lugares en los que viven están bien construidos y no se van a caer”, dijo.

La próxima encargada de protección civil de la ciudad dijo que también colaborará con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la Ciudad de México (C5) para crear un sistema de alerta múltiple y para elaborar distintos atlas de riesgos, de los que ahora carece la ciudad.

“Actualmente se cuenta con atlas de amenazas pero no con atlas de riesgo, lo que nos permitiría saber exactamente qué es lo que pasa en el subsuelo, además de que estos atlas serán completamente públicos”, dijo.

Presentan app para prevenir la emergencia

A las 1:14 de la tarde de este 19 de septiembre de 2018, exactamente un año después del sismo de 7.1 grados que causó graves afectaciones en al menos siete estados de la República, se liberó la aplicación S19 App, la cual tiene como objetivo fomentar una cultura de la prevención ante desastres entre los mexicanos.

La aplicación, desarrollada por el equipo de S19 Corazón de México, a cuya cabeza se encuentra Alan González, director del documental de realidad virtual S19, cuenta con tres funcionalidades básicas. La primera es un repositorio para almacenar los documentos personales de la población la cual almacena en el teléfono aquellos documentos de vital importancia, como son las identificaciones, los documentos de propiedad, los de trayectoria profesional, además de documentos de mascotas para facilitar su identificación.

“Se trata de una aplicación construida de manera reactiva a partir de lo que la gente nos dijo en la calle cuando salimos a grabar el documental de realidad virtual”, dijo Alan González, quien añadió que el segundo módulo de la aplicación está dedicado a una alerta que más que asustar a la gente tiene el objetivo de conocer el estado de la persona

“Tienes tres niveles: estoy bien, estoy en una emergencia o estoy en un problema grave y con un sólo clic este mensaje le llega a todo un grupo de personas, de acuerdo con lo que el usuario de la aplicación haya decidido”, dijo. Con esto se busca eliminar la saturación de las redes, la cual afecta los procesos de comunicación para responder a la emergencia.

El tercer módulo de la aplicación se trata de una colección de contenidos multimedia que incluyen recomendaciones en video de Carlos Cienfuegos, cabeza del Grupo Topos, además de contenido adicional de Realidad Virtual. El último beneficio ofrecido por la app es una herramienta de realidad aumentada llamada Check my Grieta, que servirá para determinar el riesgo al que está expuesto un inmueble dependiendo de las grietas que tenga en sus paredes, lo que puede ayudar a desalojar a personas antes de que su vivienda se venga abajo.

La mesa estuvo acompañada por el diputado federal por Morena, Javier Hidalgo, Vicente Flores, director de Restauración de la Secretaría de Cultura, y César Cravioto, quien ha sido designado como nuevo comisionado para la Reconstrucción para la administración de Claudia Sheinbaum.

