DATO INFOGRÁFICO DEL DÍA

Los mejores videojuegos del 2017 Este año encabezan la lista de metacritic.com de mejores videojuegos dos clásicos. Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, videojuegos pertenecientes a las franquicias sobre las que Nintendo cimentó su fuerte presencia en el sector.