Los últimos días de diciembre para muchas personas son de descanso, relajación y entretenimiento. Queremos aprovechar este momento para ofrecerte la lista de los 10 contenidos más leídos a lo largo del 2020 en la sección de tecnología de El Economista.

1. Siri, ¿quién es El Cacas?

Ante la pregunta “Siri, ¿quién es El Cacas?”, el asistente de voz de Apple presentó una reseña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Varios usuarios de Twitter, entre ellos el youtuber y exconductor de HBO Chumel Torres, mostraron las capturas de pantalla con la respuesta que arrojaba Siri. La empresa Apple corrigió de inmediato la respuesta en su asistente de voz Siri, pero el chiste ya estaba hecho.

2. iPhone 12 de Apple ofrecerá velocidad 5G en una red que no la tiene

Apple lanzó el iPhone 12 que promete alta velocidad en conjunto con la red 5G. Sin embargo, en muchos países apenas se cuenta con una velocidad de 4G. Por lo tanto, usar el iPhone 12 será “como tener un Ferrari (...) pero usarlo en tu pueblo donde no puedes conducir a 200 millas por hora, simplemente porque las carreteras no pueden soportar esas velocidades”, explicó Boris Metodiev, director asociado de la firma Strategy Analytics.

3. 15 funciones básicas de Excel que te ayudarán con tu negocio

El uso de la hoja de cálculo Excel es básico en la gran mayoría de oficinas, sin embargo, pocas personas tienen un conocimiento profundo de la herramienta. No es de sorprender que esta información haya sido de las más leídas. En esta nota, te presentamos las 15 funciones que es indispensable conocer, entre ellas: sumas, concatenar, identificar valores duplicados, etcétera.

4. Los mejores inventos científicos y tecnológicos de la última década

El 2020 marca el fin de la segunda década del siglo XXI. Por eso reflexionamos acerca de cuáles habían sido los cinco mejores inventos en ciencia y tecnología. En los primeros tres lugares se encuentran: la vacuna contra el ébola, la posibilidad de hallar vida en Marte y el desarrollo de la inteligencia artificial (AI).

5. ¿Cómo no aparecer en línea en WhatsApp?

WhatsApp la aplicación de mensajes instantáneos más famosa en México, permite personalizar la experiencia de usuario. Entre sus funciones poco conocidas se encuentra la de ocultar la última hora de conexión. Si deseas hacerlo, debes entrar al menú de “Ajustes”, después a “Cuenta”, “Privacidad” y tocar “Hora de última vez”. Posteriormente selecciona quién no podrá ver esta información; si son todas las personas, tus contactos o nadie. Así no aparecerás en línea. También puedes seleccionar si se muestra o no tu foto o si lo demás podrán ver cuando leíste sus mensajes (las famosas palomitas azules).

6. ¿Qué son los satélites artificiales y para qué sirven?

¿Sabes cuál fue el primer satélite artificial? ¿Cómo se colocan orbitando en el espacio? o ¿Cuál es su función? Esas preguntas y más son respondidas en esta nota. Los satélites artificiales son utilizados para fines tan diversos como la educación, la milicia y el entretenimiento. El primero en la historia fue creado por Rusia y fue llamado Sputnik

(sí, esto inspiró el nombre de una de las vacunas contra el coronavirus).

7. Telmex bloquea siete de 10 accesos a la red Tor en México

Tor es el navegador más conocido para andar por internet con un altísimo nivel de privacidad y seguridad. Y por eso mismo no es del agrado de los proveedores de servicios de internet ni de las agencias comerciales ni, por supuesto, los gobiernos. Con Tor se puede también navegar en la llamada deepweb, un repositorio más profundo que la internet comercial que todos conocemos. De acuerdo con un grupo de investigadores de la UNAM, Telmex bloqueó gran parte de los accesos a Tor en México. Las personas que deseaban utilizar Tor tuvieron que hacerlo con otros proveedores de internet… Hasta que Telmex corrigió y puso fin a su censura.

8. Juegos de Google: conoce los juegos ocultos del buscador

Google no sólo ofrece el videojuego del dinosaurio T-Rex cuando se va la conexión a internet. El gigante tecnológico también pone a disposición de los usuarios otros más como son: Pac-Man (lanzado originalmente para la consola Atari), Solitario y Snake (que se incluía en los teléfonos celulares Nokia a principios del siglo). ¿Cuál quieres jugar?

9. ¿Cuáles son los virus informáticos más peligrosos y cómo prevenirlos?

Los virus de computadora ILOVEYOU, Dark Tequila, los gusanos SoBig y MyDoom, el criptogusano Wannacry en conjunto han ocasionado daños por 95,000 dólares a escala global. Se encuentran en la lista de los malware más peligrosos (malware: código informático dañino). Para prevenir las afectaciones que provocan, las computadoras es necesario instalar correctamente un antivirus, usar contraseñas seguras y actualizar los sistemas operativos.

10. Conoce a los robots con inteligencia artificial

La robot Sophia fue declarada ciudadana de Arabia Saudí en 2015. Fue el primer robot en obtener nacionalidad. En esta nota hacemos un recuento de los robots con inteligencia artificial más representativos del mundo y explicamos en qué consiste dicha tecnología.