Este año se cumple el décimo aniversario del debut del iPhone, el inicio de una revolución social que nadie esperaba y la posibilidad, tal vez, de reflexionar sobre el impacto de las tecnologías revolucionarias por venir.

El dispositivo fue presentado por primera vez en la conferencia Macworld del 2007 por el difunto Steve Jobs, quien lo describió como un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo de comunicación de Internet revolucionario . No estaba exagerando. Los teléfonos inteligentes ya estaban en la escena: los BlackBerry, compatibles con el correo electrónico, surgieron alrededor del 2003, pero el enfoque de consumo del iPhone trajo a la vida cotidiana de los estadounidenses un nivel de conectividad que sólo esperaban los altos ejecutivos corporativos.

Desde el anuncio de Jobs y el lanzamiento del iPhone unos meses más tarde, su rápida toma de posesión de nuestra vida cotidiana ha sido nada menos que sorprendente. Aproximadamente tres cuartas partes de los estadounidenses poseen ahora un teléfono inteligente. Confiamos en estos dispositivos para navegar casi todos los aspectos de nuestras vidas.

Probablemente es demasiado tarde para desprendernos de nuestras pantallas: ¿Quién, después de todo, quiere renunciar al contacto instantáneo, al Internet en la punta de los dedos, un GPS en cada bolsillo y autorretratos a la carta? Pero podría ser el momento adecuado para hacer una pausa, reconocer la rapidez con que los teléfonos inteligentes cambiaron nuestra forma de ser y considerar si un enfoque más intencional podría ser merecido cuando llegue la próxima herramienta revolucionaria .

Después de todo, aunque podríamos haber anticipado que el iPhone transformaría nuestra capacidad de comunicación, no consideramos sus implicaciones para nuestra fuerza de trabajo y la sociedad en general. Tecnologías habilitadas para teléfonos inteligentes como Uber han aplanado las industrias y han ayudado a introducir una precaria nueva gig economy en la que las tarifas, las horas y el empleo en conjunto dependen de los caprichos de los demás. La conectividad constante ha hecho el salir de la oficina una cosa del pasado, hasta el punto de normalizar una semana de trabajo de 72 horas o más. La fácil accesibilidad de los medios de comunicación social significa que nuestro presidente puede desencadenar casualmente una crisis internacional a cualquier hora del día o de la noche.

No, no podríamos habernos preparado para todas las eventualidades, pero también parece que nunca pensamos en intentarlo. Y hoy estamos al borde de cometer el mismo error con la próxima ola de cambio tecnológico.

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están a punto de hacerse cargo no sólo de la informática profunda, sino también de muchos de los trabajos que sustentan nuestra economía. La era inminente de los vehículos autónomos podría hacer los viajes más baratos y más seguros, pero también podría afectar a millones de puestos de trabajo. La realidad virtual es elogiada como la próxima frontera aunque lo que vamos a hacer con ella es todavía una conjetura. Se trata de tecnologías cuyo uso puede ser más impredecible y más revolucionario que lo que, en esencia, sigue siendo un dispositivo de telecomunicaciones trucado.

Hace un año o dos, al comenzar a reconocer el estrago que mi iPhone causó en mis propios hábitos, traté de reducir mi uso de varias maneras. No hay teléfonos en las comidas compartidas, por ejemplo, o navegación en la pantalla sin objetivo cuando estoy en compañía de alguien. Pero cada vez será más difícil retroceder ante estas inminentes innovaciones. Una pequeña cantidad de sentimientos antismartphone todavía se alinea con nuestras normas sociales de cortesía, de valorar la concentración y el tiempo de los demás. Pero en una economía obsesionada por el crecimiento que valora el ahorro de costos y la eficiencia como los bienes más altos, y celebra la innovación por la innovación, es poco probable que se respete una regla de no robots en fines de semana o una reglamentación que considere que las nuevas formas de inteligencia artificial deben ser restringidas para dejar espacio para el trabajo humano.

No me opongo a la tecnología: no sugiero que retrocedamos en el tiempo, detengamos el cambio o intentemos preservar en ámbar una estructura económica que ya sufre de innumerables defectos. Pero podríamos considerar detenernos antes de acoger sin reflexionar las próximas nuevas cosas emocionantes que ya se apoderan de nosotros. ¿Hemos anticipado los cambios que podrían traer? Y ¿hay maneras de mitigar los efectos negativos que podrían venir con la próxima revolución tecnológica?

Mientras que varios analistas han comenzado a sonar las alarmas sobre cómo la pérdida de empleos conducida por la automatización podría crear una subclase masiva, ni el gobierno ni la sociedad parecen estar dispuestos a ofrecer más que soluciones simbólicas. No ha habido una discusión amplia para definir lo que más valoramos como sociedad y cómo preservarla.

Podemos tener tiempo para prepararnos para el futuro, pero hasta ahora parece que hemos preferido esperar y ver. Sin embargo, si el iPhone nos ha enseñado algo, debe ser que el cambio se produce rápidamente. Debemos intentar adelantarnos a la curva.

Christine Emba es la editora del blog In Theory y escribe en The Washington Post’s Opinions.