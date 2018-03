Durante varios años se ha hablado sobre la posibilidad de que Estados y grupos de cibercriminales diseñen ataques informáticos capaces de estropear la infraestructura crítica de las ciudades que eventualmente puedan provocar muertes y debilitar a los países, tal como ocurre con los arsenales militares en los actos de agresión y guerra tradicionales.

Pero Microsoft ya reconoce que existe una incipiente guerra en el área cibernética.

El ciberespacio se ha convertido en un nuevo teatro bélico tanto como otrora fueron el aire, el mar o la tierra. En cualquier esfuerzo bélico, cualquiera de las partes involucradas se verá tentada a destruir o irrumpir la infraestructura tecnológica de su oponente. Lamentablemente esta guerra está en su infancia y la brecha entre los cibercriminales y quienes formulan políticas públicas es cada vez mayor , comentó Jorge Vega Iracelay, director de Asuntos Legales y Corporativos de Microsoft en México.

El directivo dictó estas palabras durante la inauguración del Centro de Ciberseguridad de Microsoft en México este viernes y que pretende dar servicio a toda la región. En su discurso, Vega Iracelay hizo eco a la propuesta que hace una semana hizo Brad Smith, presidente y jefe en asuntos legales de Microsoft a nivel global, durante la conferencia de la RSA.

La firma propone crear una suerte de Convención de Ginebra digital que establezca un código sobre los ataques cibernéticos entre Estados y proteja a los civiles durante los conflictos armados, con la cooperación de la industria privada.

Necesitamos una Convención que haga un llamamiento a los gobiernos del mundo para que se comprometan a no involucrarse en ciberataques contra el sector privado, y no apuntar a la infraestructura civil, ya sea eléctrica, económica o política. Necesitamos que los gobiernos prometan, en cambio, que trabajarán con el sector privado para responder a las vulnerabilidades y no acumularán vulnerabilidades y que tomarán medidas adicionales , agregó.

A nivel local, el directivo hizo un llamado a robustecer una estrategia de ciberseguridad con un modelo de gobernanza ya recursos adecuados , por lo que propuso además la creación de un Consejo con participación del gobierno con industria, academia y sociedad civil.

El Economista reportó anteriormente que la política de ciberseguridad se estaba quedando rezagada, con lento avance y con una falta de recursos para su ejecución.

De acuerdo Jorge Silva, gerente general de Microsoft México, unos 45 millones de mexicanos son víctimas del cibercrimen anualmente, lo que representa casi 7 de cada 10 internautas del país. Además, el 36% de instituciones educativas, el 31% de entidades de gobierno y 26% de las empresas han sufrido ataques.

A nivel global, unos 160 millones de registros de información fueron robados y se registraron pérdidas cercanas a los 3 billones de dólares.

Primer centro de Ciberseguridad en Latinoamérica

El Centro de Ciberseguridad de Microsoft es el octavo a nivel mundial que la compañía ha puesto en funcionamiento, y el primero en América Latina. El nuevo centro estará conectado con el que instalaron en Seattle en el 2013.

Algunas funciones que se realizarán desde el Centro de Ciberseguridad para México y la región, son el combate al cibercrimen, en particular en el desmantelamiento de las organizaciones criminales que operan a través de esquemas de Botnet; además permitirá que expertos en seguridad cibernética de México y América Latina trabajen con especialistas de Microsoft para combatir en conjunto el cibercrimen.

También fungirá como sede para desarrollar actividades de capacitación, dirigidas a autoridades y sector público en general, para apoyar la generación y fortalecimiento de capacidades técnicas.

Microsoft y el gobierno mexicano, a través de la Policía Federal, firmaron un Programa de Seguridad Gubernamental, el cual agrupa iniciativas de la compañía como el Cyber Threat Intelligence Program (CTIP), el Security Cooperation Program (SCP), así como el Microsoft Malware Protection Center. Este programa permitirá al gobierno el acceso a información importante relacionada con la seguridad cibernética.

