Nadie puede negar que los robots dotados de inteligencia artificial han salido de los laboratorios para comenzar a convivir entre nosotros.

Ejemplos sobran: Watson, de IBM, ya es capaz de diagnosticar enfermedades como el cáncer; los "bots" del Messenger de Facebook que ya interactúan con los usuarios como si se trataran de personas reales; o los robots digitales que especulan en el mercado cambiario, según reportó el Huffington Post.

La automatización inteligente y predictiva de nuestras vidas se ha convertido en una tendencia creciente y se avecina una masificación a través de los asistentes virtuales como Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft, Siri de Apple y el mismo Google, tal como se vio en Las Vegas durante el CES 2017. Esto ha dado fuerza a un debate alrededor del mercado laboral: ¿los robots y la inteligencia artificial quitarán los trabajos a los seres humanos?

El mundo no será mejor sólo por la Inteligencia Artificial (IA). Los trabajos desaparecen por buenas razones: quién quiere tener un mal diagnóstico sobre un cáncer potencial simplemente por mantener algunos empleos; si Watson me ofrece un mejor diagnóstico, eso es lo que quiero; pero hay implicaciones. Una asunción básica es que esto liberará a la gente para hacer algo mejor pero eso no es real para la población global , dijo Vivienne Ming, neurocientífica y cofundadora de Socos, una plataforma que combina la neurociencia y el aprendizaje automatizado para desarrollar técnicas de enseñanza.

La premisa de la IA es que trabajos relacionados con agricultura o manufactura podrán ser automatizados; pero eso comienza a ser sólo un mito. Los empleos del sector financiero son los primeros que empiezan a ser sustituidos, principalmente del sector asegurador o los analistas y estrategas de inversión.

Durante un panel de discusión celebrado en el CES, Ming citó datos de la firma de investigación McKinsey, quien calcula que el 40% del trabajo de los CEO podría ser automatizado.

Ninguna jerarquía quiere verse desplazado, pero sucederá a todos los niveles. Entonces nos preguntaremos: ‘Si fui al colegio, necesito un trabajo, tengo una hipoteca ¿Qué se supone que debo hacer?’ Y esto se convertirá en un problema profundo , afirmó.

No todo es pesimismo. Paul Daugherty, director de Tecnología e Innovación de Accenture, dice que la IA y la automatización tiene un potencial benéfico para la humanidad pues confía en que los vehículos autónomos ayuden a salvar miles de vidas, o los envíos de paquetería a través de drones puedan representar ahorros sustanciales.

Aún así reconoce que los cambios tecnológicos impactan a varias generaciones y suceden tan rápido que resulta difícil establecer mecanismos para adaptarse a la era de la automatización y la IA.

Creo que necesitamos nuevos mecanismos para que la fuerza trabajadora se pueda adaptar. El problema es que está sucediendo tan rápido y quizás no tengan las suficientes habilidades para el siguiente trabajo. Necesitamos nuevas políticas públicas con educación y entrenamiento, con mecanismos para lidiar con estos desplazamientos , consideró Daugherty.

Pero los gobiernos parecen no entender lo que implica este cambio, insistió David Kirkpatrick, fundador de Techonomy y autor del libro El Efecto Facebook: La verdadera historia de la empresa que está conectando al mundo.

Es necesario preparar a la próxima generación, abogar por el desarrollo del uso ético a través de la IA, impulsar una regulación alrededor de la IA y el trabajo de la inteligencia humana en conjunto con la inteligencia de las máquinas. No veo un entendimiento de los gobiernos ni de la gente , opinó.

La hipótesis de que los robots quitarán el trabajo a los humanos ha estado latente desde hace varios años, pero los nuevos análisis de firmas como Forrester Research, o incluso la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han levantado las alertas en un periodo donde las economías luchan por crecer el mercado laboral.

Para Estados Unidos, los cálculos de Forrester apuntan a una pérdida de 7% del total de los empleos en el 2025, debido a la integración de robots dotados de inteligencia artificial. Esto, debido a que 16% de los trabajos de aquel país serán reemplazados por la tecnología; mientras que se crearán 8.9 millones de nuevos trabajos, equivalente a 9%, relacionados con la inteligencia artificial, incluyendo el monitoreo de los robots, científicos de datos, especialistas en automatización y curadores de contenido.

En un estudio publicado en el 2016, la OCDE advierte que el 9% de los trabajos están en un alto riesgo de ser sustituidos por máquinas mientras que las actividades de otro 25% de los empleos podrían verse modificadas debido a la automatización.

Jeroen Tas, director del área de Informática y Conectividad para el Cuidado de la Salud de Philips, confía en que la IA complementará mas no sustituirá por completo al ser humano.

Al final, si vemos a las aplicaciones de la IA en el cuidado para la salud, veremos que los seres humanos serán quienes tomen las decisiones, mismas que estarán apoyadas y estructuradas por la IA. Si vemos a la IA como aumentación, si entendemos que lo que nos hace distintos a la IA es la empatía y las relaciones interpersonales, creo que esto abrirá un mundo de oportunidades , dijo.

Lo cierto es que esta es una discusión que apenas comienza a propagarse en distintos sectores, fuera de los laboratorios y futuristas. La interrogante es si se llegará a consensos antes de que la inteligencia artificial haya permeado en todos los aspectos de las vidas de las personas, y los desplazados por la tecnología queden inmersos en un limbo por su incapacidad de adaptación.

