La industria digital en México buscará participar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Temas como el libre flujo transfronterizo de datos, la cooperación entre autoridades de protección al consumidor y los mecanismos de resolución de controversias son temas que, desde la Asociación Internet.mx se pondrán sobre la mesa para llevar a las negociaciones.

"Estaríamos retomando temas que ya hemos negociado en otras ocasiones y los hemos empujado. Esto es el libre flujo transfronterizo de datos personales en el contexto del comercio electrónico y hay diversos esquemas internacionales de cooperación para que este flujo sea efectivo y seguro para los propietarios de los datos personales, y sean tratados bajos diversos estándares y con ética profesional por parte de las empresas", dijo Julio César Vega, director general de la Asociación Internet.mx.

Durante una rueda de prensa, el representante de la industria digital dijo que entre las propuestas que se formularán al equipo negociador será la cooperación entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) para lograr que tanto a los compradores mexicanos como a los estadounidenses se les de un tratamiento "digno" y se puedan resolver controversias co

NOTICIA: Tuits de Trump, entre romance y pesadilla

De acuerdo con una encuesta realizada por PayPal y la agencia Ipsos, el comercio electrónico transfronterizo en México tendrá un crecimiento de 37% en el 2017 para llegar a los 82,2000 millones de pesos, aproximadamente.

Estados Unidos es el mercado principal donde los consumidores mexicanos compran en el extranjero a través de Internet, con un 35% del total de la facturación fronteriza.

La industria digital también buscará impulsar la cooperación en información relacionada con ciberseguridad en los entornos comerciales para que, en caso de existir riesgos de vulnerabilidades, exista una comunicación entre las empresas, las autoridades y los titulares de los datos personales.

Oportunidad o amenaza

La renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá no es vista públicamente por la industria digital como un riesgo. La presidenta de la Asociación Internet.mx, Cintya Martínez, incluso considera que hay una "gran oportunidad".

NOTICIA: La innovación en tecnología crece; las ganancias bajan

"Para el TPP, el trabajo que se hizo como industria en la parte de capitulo digital pudimos llegar a consensos positivos para nuestra industria. Ahí hay muchos puntos que el TLCAN no toma en cuenta. Hoy vemos una oportunidad de llevarlo al TLCAN", comentó.

"No existe la amenaza y no vamos a pensar que no va a existir, pero en lugar de esperar a que exista, más bien tener un rol proactivo con distintos organismos y distintas industrias, y empezar a trabajar desde ya en distintos rubros", agregó.

Esta mañana, la Asociación Internet.mx tuvo una reunión informativa con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para delinear los temas en la renegociación.

La presidenta de Internet.mx incluso aseguró que con la renegociación del TLCAN se abre una oportunidad para mejorar las condiciones de negociación que generaron controversia en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) incluyendo el tema de los derechos digitales y propiedad intelectual.

OPINIÓN: Trump y las TIC

"Ahora se van a abrir oportunidades no solo para llevarlas no sólo al TLCAN sino continuarlas localmente. Este momento nos une, y en distintos temas que parece que no están relacionados como el tema de propiedad intelectual, las responsabilidades de los proveedores de Internet e intermediarios, me parece que estas situaciones nos sensibilizan y nos ayudan a no estar tan contrapuestos en las propias que llevamos a la mesa", aseguró.

Y con la salida de Estados Unidos del TPP y la posible integración de China al acuerdo, Martínez consideró que "la postura que debemos tener como país no debe depender de otros jugadores o de quien tome el rol de liderazgo".

"Todavía hay posturas que no están totalmente acordadas pero hay algunas que se acordaron en positivo si estamos pensando cómo proteger al ciudadano y al país, ahí es donde nos deberíamos mover ya sea si China o alguien más, o si deje de existir el TPP".

NOTICIA: Ríos Piter llama a utilizar medios digitales vs. Trump

julio.sanchez@eleconomista.mx

mfh