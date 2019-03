La generación de una industria de datos no es uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal, admitió Daniel Casado, asesor de Innovación, Diversificación e Inclusión de la Secretaría de Economía.

“Quizá no sea uno de los proyectos con mayor visibilidad o con mayor prioridad en este momento, pero consideramos que puede ser el inicio que abra una red para que se den estas premisas dentro del gobierno federal. No necesariamente está en la prioridad más alta de la Presidencia, pero sí está contenido dentro de las premisas presidenciales”, dijo Casado, quien aseguró que el objetivo de la Secretaría de Economía es crear un lago de datos con la información generada al interior de la dependencia.

Dicho lago de datos tendrá por nombre DataMéxico y será elaborado, en principio, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Durante la presentación del estudio El futuro de México: un hub de innovación, el cual fue elaborado por Frost & Sullivan bajo el auspicio de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y la empresa Cisco, Casado expuso el plan que tiene la Secretaría de Economía para generar una industria de datos en el país.

Para realizar el proyecto, el funcionario dijo que primero es necesario contar con una ciudadanía datificada, esto es que la población cuente con identidades y avatares digitales claros y amplios. Para esto dijo que se trabaja en un proyecto de identificación digital que conducirá a contar con la inteligencia necesaria para generar este lago de datos.

El asesor de la Secretaría de Economía dijo que si bien este proyecto no es la Agenda Digital Nacional federal, se trata de una receta que puede sumarse a una Agenda Digital Nacional. “Yo no diría que esto es la Agenda Digital Nacional sino es una posibilidad que puede habilitar la Agenda Digital Nacional, entre muchas otras cosas”, dijo.

Aseguró que aun no se establecen plazos ni se ha previsto cuál será el esquema de gobernanza de datos requerido para el proyecto y afirmó que no hay prisa por terminar este proyecto en un sexenio, porque el gobierno busca que sea transexenal, para lo cual la meta es que los actores involucrados lo asuman como suyo, pues de acuerdo con Casado, no es un proyecto únicamente de gobierno.

“No es un proyecto de gobierno federal, no es un proyecto de gobierno únicamente, es un proyecto donde la iniciativa privada, la academia y la sociedad pueden estar y quienes se quedan más allá de los sexenios son estos tres componentes”, dijo.

“Lo estamos fabricando apenas, no puede ser una prioridad en tanto no tengamos algo más avanzado en colaboración con la industria, la academia y con la sociedad civil”, remató.

