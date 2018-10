Google, de Alphabet Inc, informó que ya no estaba compitiendo por un contrato de computación en la nube de 10,000 millones de dólares con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en parte porque las nuevas directrices éticas de la compañía no se alinean con el proyecto, sin dar más detalles.

Google informó en una declaración que "no podemos estar seguros de que [el acuerdo de JEDI] se alinearía con nuestros principios de AI y, en segundo lugar, determinamos que había partes del contrato que estaban fuera del alcance de nuestras certificaciones gubernamentales actuales".

Los principios prohíben el uso del software de inteligencia artificial (AI) de Google en armas, así como los servicios que violan las normas internacionales de vigilancia y derechos humanos.

Google recibió la certificación provisional en marzo para manejar los datos del gobierno estadounidense con seguridad "moderada", pero Amazon y Microsoft tienen una mayor autorización.

Amazon fue ampliamente visto entre los funcionarios del Pentágono y los proveedores de tecnología como el principal candidato para el contrato, conocido como la nube de infraestructura de defensa de empresas conjuntas, o JEDI.

Google había estado buscando el acuerdo, esperando que el contrato anual de 10,000 millones de dólares pudiera proporcionar un gran impulso a su incipiente negocio de la nube y ponerse al día con Amazon y su competidor de JEDI, Microsoft.

El hecho de que el Pentágono pudiera confiar en alojar sus datos digitales con Google habría sido útil para sus esfuerzos de marketing con grandes empresas.

Pero miles de empleados de Google este año protestaron por el uso de la tecnología de Google en la guerra o en formas que podrían conducir a violaciones de los derechos humanos. La compañía respondió liberando principios para el uso de sus herramientas de inteligencia artificial.

En su declaración, Google dijo que habría podido apoyar "partes" del acuerdo de JEDI si se hubieran permitido ofertas conjuntas.

La cadena de noticias Federal News Network informó por primera vez la decisión de Google.