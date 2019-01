El gobierno mexicano tiene un bajo nivel de interacciones virtuales con la población, sólo 29 de cada 100 personas han realizado alguna consulta o trámite vía medios electrónicos. La mayoría de los mexicanos que ocupan la red para interactuar con el gobierno lo hacen con la intención de efectuar algún trámite, pero muy pocos lo concluyen: 8.3 millones llenan formatos y sólo 4.5 millones concluyen o realizan pagos por este medio.

La mitad (46.5%) de los trámites pagos o solicitudes públicas que realizan los usuarios por internet reportan al menos un obstáculo para realizarlos. Las barreras que enfrentan los ciudadanos son que los requisitos no se exhiben o que no son claros y las fallas en los sitios web del gobierno, según cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

En México la cobertura de banda ancha no logra ser totalmente inclusiva; de cada 100 habitantes mayores de seis años todavía 36 no tienen acceso al uso de internet y de cada 100 hogares en el país 49 no cuentan con conexión a internet.

Del total de la población que se mantiene activa en la web la mayor parte lo utiliza para información o interacciones sociales. Los beneficios del internet no alcanzan aún para agilizar o facilitar trámites públicos.

El 29% de la población adulta que afirmó haber realizado al menos una interacción virtual con el gobierno llega a ser mucho más bajo en algunas entidades. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, en Guanajuato sólo 18 de cada 100 utiliza la red para consultas o trámites, en Chihuahua son 20 de cada 100 y en Guerrero 21 de cada 100.

En contraparte, el top tres de estados en donde los ciudadanos ocupan más los medios electrónicos para contactar al gobierno es: Querétaro con un nivel de 41 de cada 100, la Ciudad de México con 37 de cada 100 y Yucatán con 34 de cada 100.

¿Qué trámites realizan?

A escala nacional el trámite gubernamental que más se realiza es el que incluye el llenado y envío de formatos en sitios web oficiales del gobierno mexicano. Durante el 2017 al menos 8 millones 329,268 millones de personas afirmaron haberlo hecho al menos una vez, lo que representó al 17.4% de la población total.

Dentro de las administraciones estatales el pago de impuestos es el trámite más común, 21 de cada 100 lo hacen por internet. En segundo lugar, se encuentra el pago de tenencia, el pago de las licencias de conducir, la solicitud de copias de actas civiles, el control vehicular y el certificado de antecedentes no penales.

En los sitios de la autoridad municipal el pago de impuesto predial es el que más realizan los ciudadanos de manera electrónica: 62 de cada 100. Otros trámites comunes son el pago por suministro de agua y drenaje, la constancia de domicilio, la solicitud de copias de acta de registro civil, pago de infracciones de tránsito, reparación de fugas de agua y las licencias de construcción.

El segundo trámite más común es la revisión de información en las páginas de internet, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal. El 15.7% de los habitantes, equivalente a 7 millones 501,494 millones de adultos, recurrió a este medio.

El menor porcentaje es el de los usuarios fue el que recurrió a los sitios de internet oficiales y que logró mediante ellos concluir o dar seguimiento a algún trámite o pago de servicios públicos, con sólo 9.5% de la población adulta en México, lo que representa a 4 millones 517,903 personas.

Pocos usuarios utilizan redes para denunciar

En los últimos años, se ha comenzado a utilizar las redes sociales para emitir denuncias, quejas o comentarios acerca de las problemáticas públicas. Pero en temas gubernamentales, la población que da este uso a sus cuentas es baja.

Durante el 2017 sólo 2.8 millones de habitantes arrobaron a alguna cuenta oficial del gobierno federal, estatal o municipal con el objetivo de presentar su situación al menos una vez en el año. Esto implicó una razón de 6 de cada 100 habitantes mayores de 18 años que llevan a cabo esta práctica, según datos del Inegi.

[email protected]