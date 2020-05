El nuevo consejo de supervisión de contenido de Facebook Inc incluirá a un exjefe de Estado, un premio Nobel de la Paz, una abogada colombiana, un académico brasileño y varios defensores de derechos humanos entre sus 20 miembros iniciales, anunció la compañía el miércoles.

El consejo —una entidad independiente que podrá revocar las decisiones de Facebook y de su CEO, Mark Zuckerberg, sobre si se debe permitir contenido específico en Facebook e Instagram— es una respuesta de alto perfil a las críticas a cómo la empresa de redes sociales maneja temas problemáticos.

Facebook dijo que en total los miembros de la junta han vivido en 27 países y hablan al menos 29 idiomas, aunque una cuarta parte del grupo y dos de los cuatro copresidentes son de Estados Unidos, donde la compañía tiene su sede.

Los copresidentes, que seleccionaron a los otros miembros conjuntamente con Facebook, son el exjuez federal y experto en libertad religiosa Michael McConnell, el experto en derecho constitucional Jamal Greene, la abogada colombiana Catalina Botero-Marino y el ex primer ministro danés Helle Thorning-Schmidt.

Entre el grupo inicial están además el experto brasileño en internet Rolando Lemos; el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos András Sajó; la directora ejecutiva de Internet Sans Frontières Julie Owono; el galardonado Nobel de la Paz yemení Tawakkol Karman; y el defensor de los derechos digitales de Pakistán Nighat Dad.

Nick Clegg, jefe de asuntos globales de Facebook, dijo a Reuters en una entrevista por Skype que la composición del consejo es importante pero que su credibilidad se ganará con el tiempo.

"No espero que la gente diga: 'Oh, aleluya, estas son personas geniales, esto va a ser un gran éxito'. No hay razón para que alguien piense que será un gran éxito hasta que realmente comience a escuchar asuntos complejos en los próximos meses y años", sostuvo el ex viceprimer ministro británico.

La junta, que comenzará a trabajar de inmediato y que según Clegg empezará a escuchar casos este verano boreal, crecerá posteriormente a unos 40 miembros.

Facebook ha prometido un financiamiento de 130 millones de dólares durante al menos seis años para el consejo, que tomará decisiones públicas y vinculantes sobre algunos casos controvertidos en los que los usuarios han agotado el proceso habitual de apelaciones.