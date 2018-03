El panorama de seguridad en México no luce prometedor. El año pasado se registraron unos 22,000 homicidios dolosos, lo que representa un incremento del 22% respecto al año pasado, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

"Se trata del mayor incremento porcentual de un año a otro desde el 2010", asegura Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad y políticas públicas.

Esta cifra deja en evidencia que el espionaje del gobierno mexicano sin control en contra de los ciudadanos se ha traducido en prácticas abusivas que no contribuyen a la preservación de la seguridad pública.

"No existe un solo dato que nos asegure que esa situación donde se invade fácilmente la privacidad, de un resultado efectivo y eficiente en materia de seguridad. Es un riesgo y un problema muy serio", consideró la fundadora y directora ejecutiva del despacho Priva-Data, Sigrid Arzt Colunga.

El Economista ha reportado anteriormente que instancias de gobierno que no están facultadas por la Ley, han solicitado datos y metadatos a los a las compañías de telecomunicaciones y éstas han entregado la información.

Además, se han documentado el uso de malware y herramientas de espionaje electrónico, de uso exclusivo de gobierno, para intervenir las comunicaciones de periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil con un alto costo para las arcas públicas.

De acuerdo con la información filtrada, México es el principal cliente para la firma italiana Hacking Team al sumar 5 millones 808,875 euros. Entre los principales clientes habría estado la Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al haber pagado 1 millón 390,000 euros. Esta firma desarrolla y vende herramientas de espionaje a los gobiernos.

Arzt Colunga, quien fue comisionada del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ahora INAI), critica que los legisladores dieron una carta blanca al espionaje en la ley de Telecomunicaciones, panorama que se ensombrece aún más por la falta de regulación en la comercialización de tecnologías y productos para la vigilancia.

"Todo el mundo está echando mano de solicitar información y nadie se pone a revisar y a decir que tú no. Y en este país, los juguetitos para hacer espionaje no están regulados como en Estados Unidos, Canadá o Europa. Aquí básicamente hay una bola de empresas que te los ofrecen o que vas y los compras como particular en otro país como Israel que tienen una gran industria del espionaje y no está regulado que un particular no lo tenga", criticó en entrevista.

Esta situación ya había sido advertida por el ex embajador de México en Israel, Benito Andión, quien en una entrevista reconoció que el seguir el rastro de las importaciones desde Israel en seguridad, desde equipamiento, drones, hasta tecnologías de intervención de comunicaciones y espionaje, resulta prácticamente imposible por la secrecía de las operaciones.

"Es muy complicado saber cuánto se ha invertido, pero que lo tienen públicos y privados, claro, y que no hay regulación como en otros países, por supuesto", señaló Arzt Colunga.

Estos abusos, reconoce, pueden verse agravados en la Ley de Seguridad Interior tal como lo ha denunciado la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Durante un panel de discusión, la ex comisionada del IFAI también criticó la deficiente política de ciberseguridad para minimizar las amenazas en línea a las que están expuestos tanto la población civil como las instituciones de gobierno. Y la celebración de los comicios del 2017 y 2018 serán prueba de ello.

"Francia se está preparando ante la eventualidad de que hackeen sus sistemas electorales a la luz de lo que paso con Rusia y Estados Unidos. Y nosotros todavía no sabemos si eso está pasando con la lista nominal. Es un tema de que no estamos haciendo las inversiones adecuadas quizás también es más preocupante que no se están haciendo en los recursos humanos para entender el tema", señaló la experta.

La misma Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, reconoció la semana pasada durante la inauguración del Centro de Ciberseguridad de Microsoft en México, que aún no se tiene definido cómo se va a construir la política nacional de ciberseguridad.

Esto deja en vulnerabilidad tanto la infraestructura crítica del país, como la energía eléctrica, suministro de agua o redes de transporte, hasta el propio sistema electoral. Y representa un reto en un país donde anualmente unos 45 millones de ciudadanos son víctimas de delitos en el espacio cibernético, generando pérdidas de entre 3,000 y 5,000 millones de dólares en México.

