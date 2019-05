“En nuestro país cerca de 88% de la población tiene cobertura, tiene conectividad, con redes de última tecnología, banda ancha móvil. Claramente, como se ha dicho, eso no implica a 88% del territorio. Todos los esfuerzos se deben hacer pensando en conectar personas”, dijo el comisionado presidente el IFT, Gabriel Contreras durante su presentación en la inauguración de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet 2019.

Respecto de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de crear una empresa estatal que lleve internet a las zonas que no están aún conectadas, el comisionado del IFT dijo que esta capacidad ya está contemplada en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Añadió que en México, en lo que respecta a servicios de telecomunicaciones y a internet, no sólo hay una brecha de conectividad, pues 88% de la población tiene conexión a una red móvil, sino que también hay brechas de acceso, ya que 30% de quienes no pueden conectarse a internet no pueden hacerlo porque no tienen recursos y solo 2% no pueden usarlo porque no tienen cobertura.

El funcionario dijo que la brecha de apropiación también afecta a buena parte de la población, pues 90% de las personas usa internet con fines de entretenimiento y solo 15% ha hecho una operación financiera y bancaria vía digital. Esto se suma a la capacidad de usar servicios educativos y de salud.