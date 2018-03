Antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, los expertos de la firma de análisis IDC México pronosticaba que el mercado de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) podría crecer hasta 8% durante el primer trimestre del 2017.

Pero las dudas sobre el futuro de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el encarecimiento del dólar y la incertidumbre económica ha frenado proyectos de inversión y despliegue tecnológico en los sectores público y privado y no se tiene la certeza que en el futuro se lleguen a concretar.

En algún momento, en noviembre (las proyecciones) eran de entre 4 y 8 puntos que podrían crecer las TIC en el primer trimestre. Es una estimaciòn que teníamos pero no se concretó y no sabemos ahora cuánto de esa demanda contenida se haya archivado y cuánta sigue esperando , reconoció Jorge Gómez, director de Soluciones Empresariales de IDC.

La consultoría presentó este jueves sus predicciones para el mercado de las TIC en el país donde calcula que en el 2017 registrará un crecimiento de 2.82% respecto al 2016 y alcanzará un valor de 48,722 millones de dólares. Para el 2018, IDC calcula que esta industria crecerá apenas 2% para llegar a los 49,736 millones de dólares.

Las predicciones, dice Gómez, se basan en un escenario de estabilidad, mas no de bonanza, y una menor especulación sobre el futuro de la relación bilateral con Estados Unidos. El experto confía en que esto ocurrirá después de que se definan los términos de la negociación del TLCAN y haya un panorama de mayor claridad.

En la medida en que se empiece a despejarse la incertidumbre de estos grandes temas macroeconómicos que empezarán a acelerar o desacelerar la inversión porque hay muchos proyectos en la mesa que esperan únicamente a que haya certidumbre para empezar a realizarse , dijo.

Si bien la firma prefiere evitar especulaciones sobre los impactos en la industria ocasionados por la reconfiguración de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, el experto consideró que la renegociación del TLCAN será una oportunidad para apuntalar la economía digital del país.

Hace 20 años no había cómputo en la nube, no había tabletas, no había smartphones, no había un montón de cosas que ahora se pueden poner en la mesa y es una buena oportunidad para poner más claridad en los temas que parecían medio grises , comentó.

Como en los escenarios de crisis, los expertos de IDC vaticinan que las inversiones que se concreten en TIC estarán enfocadas al despliegue de proyectos enfocados a una transformación digital que se traduzca en eficiencia y mejor aprovechamiento de los recursos.

Esto se traducirá en un mejor panorama para el área de los servicios de Tecnologías de la Información (TI), incluyendo el cómputo en la nube, la analítica de datos o la movilidad.

IDC calcula que en el 2017, el área de servicios de TI tendrá un crecimiento anual de 12.9% y llegar a los 5,320 millones de dólares. Para el 2018, el ritmo de crecimiento será más lento para llegar al 9% y sumar unos 5,796 millones de dólares.

En 2017 sí esperamos en general una desaceleración pero hay crecimiento de doble dígito en ciertos mercados y tiene que ver con la mentalidad con que las organizaciones afronten el entorno económico retador. Hay organizaciones que piensan ‘hay crisis, hay que vender más’ y precisamente el tipo de tecnologías que soportan esa mentalidad de vender más son las que crecen a doble dígito. Es un panorama de claroscuros , dijo.

