El Clúster de Tecnologías de la Información y Comunicación de Nuevo León (Csoftmty), en conjunto con el gobierno estatal, está preparando una estrategia en contra de los ciberataques que afectan principalmente a los usuarios de la banca y a la industria manufacturera.

“Estamos trabajando con el gobierno estatal en una estrategia para este año, dependemos que haya buena respuesta, el gobierno está preocupado y la industria también”, por combatir los ciberataques, afirmó Ángeles Vela, directora general del Csoftmty.

Explicó que como Clúster están analizando cuáles son los principales riesgos, debido a que México y Brasil son los países que más ciberataques reciben.

Según Kaspersky Lab, compañía internacional dedicada a la seguridad informática, en 2017 se registraron más de 700 millones de amenazas cibernéticas en América Latina, un alza de 59% comparado con 2016, en donde Brasil representó el 53% del total, México el 17%, seguido por Colombia con 9%.

En el caso de Nuevo León abordarán el tema desde dos ángulos: por una parte, quieren generar entre los usuarios de tecnología la “semilla de la ética”, para saber qué se comparte y qué no desde los dispositivos personales y de trabajo.

También les preocupa que en México no hay regulación sobre el tema y que los ciudadanos no denuncian porque no hay un marco jurídico claro al respecto.

Por ello, dijo que “vamos a tener tocar tema con los diputados locales, pues por más que tengamos detectores de ciberataques, si no existe regulación, las pérdidas de las empresas serán cuantiosas”.

Alerta en manufactura

Ángeles Vela enfatizó que el sector manufacturero es uno de los más vulnerables, debido a que un ciberataque puede parar máquinas por horas, lo que trae importantes pérdidas económicas.

En contexto, la encuesta Perspectivas Globales del Sector Manufacturero 2018, de KPMG, señaló que los directores del sector manufacturero consideran que los ciberataques en la industria son cuestión de cuándo ocurrirán, no de dudar sobre si van a ocurrir.

“Las inquietudes sobre seguridad cibernética son mayores en el sector manufacturero que en otras industrias globales”, indica la encuesta publicada en septiembre de 2018.

“Conforme los fabricantes confían cada vez más en la conectividad entre sistemas y procesos, y lo que es más importante, los proveedores y socios, existen nuevas áreas de vulnerabilidad que deben protegerse”, alertó la encuesta que se hizo con 300 directores generales de la industria manufacturera.

Uno de los resultados de dicha encuesta, indica que sólo 50% se siente bien preparado para identificar nuevas amenazas cibernéticas