En un panorama de tensión y desconcierto en el mundo, hoy, viernes 20 de enero, Donald Trump se ha convertido en el presidente 45º de Estados Unidos, jurando ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en las escaleras del Capitolio, en Washington DC. Ante este suceso, las redes sociales reaccionaron principalmente rechazando al presidente de EU, a pesar de las protestas alrededor del mundo y los comentarios negativos de los internautas, el discurso inaugural del magnate fue noticia global.

1. Transmisión en YouTube

Desde su cuenta oficial en YouTube con 832,049 suscriptores, la Casa Blanca transmitió en vivo la toma de protesta del nuevo presidente de Estados Unidos, la cual registró un total de 727,987 visualizaciones de los cuáles 5,336 dieron me gusta y 2,965 no me gusta.

Cabe mencionar que dentro de esta transmisión los comentarios fueron desactivados por los administradores, así que la gente no pudo expresar del todo su opinión ante este evento.

En la cuenta oficial del Comité Inaugural en YouTube se registraron 7,126 me gusta y 2,542 no me gusta, hasta las 18:00 horas.

2. Tendencias

Los Trending Topics son las palabras clave más utilizadas en un plazo de tiempo concreto en Twitter, las tendencias. Se trata de keywords que la comunidad está utilizando con mayor frecuencia, mejor conocidos como hashtags, por su símbolo de gato .

Durante la transmisión del discurso de Trump, dos de las etiquetas más utilizadas por los tuiteros fueron #InaugurationDay y #LlegaTrump que a pocos minutos de haber iniciado el discurso ya registraban más de 180,000 tuits, entre los que destacaron los inconformes que no compartían las políticas ni discursos del magnate, ahora nuevo mandatario de Estados Unidos.

Según la cuenta @TwitterData, se registraron más de 12 millones de tuits relacionados al hashtag #Inauguration y 58,000 tuits por minuto (hasta las 12:00 horas), mismo que tuvo una imagen personalizada disponible para los tuiteros.

12 million Tweets have been sent so far today related to the #Inauguration. Peaked at 58k Tweets sent per minute at 12:02pm EST. pic.twitter.com/bmqg1jdU8w — Twitter Data (@TwitterData) 20 de enero de 2017

3. Nuevo perfil en Twitter para Trump

En la administración anterior, el ex presidente Barack Obama utilizaba la cuenta en twitter con el usuario @potus. Después de que Trump jurara como presidente de Estados Unidos, a Obama se le renombró su usuario en Twitter como @Potus44, dejando el usuario anterior disponible para el nuevo mandatario, que a las 4 horas de haber sido dada de alta, registró más de 13 millones de seguidores.

4. Twitter Government?

Twitter desde su cuenta @gov, la cual se enfoca en hablar sobre temas gubernamentales a nivel mundial, también realizó una transmisión en vivo, a diferencia de Facebook que no la tuvo. La cobertura de Twitter registró 10,045 me gusta y 4,539 retuits.

Entre los comentarios que más se repitieron en la transmisión en directo, también destacaron las publicaciones y opiniones en desacuerdo con el discurso que Trump mostró desde el primer día de su campaña.

5. Facebook Live El Economista

El Economista y GBMhomebroker, realizaron una cobertura especial llamada Un mundo diferente , en la que participaron haciendo un análisis en vivo desde Facebook, Iván Barona (director de GBMhomebroker), Fausto Pretelin (editor de la sección Internacional de El Economista) y desde Davos, Suiza, Luis Miguel González, director editorial del Economista.

Esta transmisión tuvo una duración de 1 hora con 32 minutos, registró 10,423 reproducciones, 46 % desde la Ciudad de México y en su mayoría, personas entre 25 y 34 años de edad. Generó 60 comentarios y 141 reacciones que se distribuyeron en 95 me gusta , 26 me enfurece (principalmente durante el discurso del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump), 9 me encanta , 5 me divierte , 5 me entristece y 5 me sorprende .

Las redes sociales son un medio de comunicación cambiante, cada tendencia se basa en un acontecimiento que sucede en el momento, sobre todo cuando se trata de política. La investidura de Donald Trump muestra una vez más que los usuarios de redes sociales están pendientes de todo lo que ocurre en las noticias a nivel internacional, listos para emitir juicios y comentarios, que no siempre están a favor de la política de sus países.

Javier.cisneros@eleconomista.mx

Twitter: @davee_son