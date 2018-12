Una corte china ordenó bloquear las ventas a iPhone en el país por una disputa entre el fabricante de chips estadounidense Qualcomm y Apple, según dijo este lunes en un comunicado la empresa de componentes.

Un tribunal de Fuzhou concedió a Qualcomm dos peticiones preliminares contra cuatro subsidiarias de Apple a las que ordenó que dejen de vender de manera inmediata los siguientes modelos: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone X.

Esta es el último capítulo de una larga y compleja disputa de patentes y derechos de autor entre los dos gigantes tecnológicos californianos en tribunales en varios países.

"Nosotros valoramos nuestra relación con los clientes y raramente recurrimos a los tribunales, pero también tenemos una pertinente impresión de que necesitamos proteger nuestros derechos de propiedad intelectual", dijo Don Rosenberg, el vicepresidente ejecutivo de Qualcomm.

Para la empresa de componentes, Apple sigue beneficiándose de su propiedad intelectual pero negándose a compensarlos. "Estas órdenes judiciales son una confirmación más de la fortaleza de la amplia cartera de patentes de Qualcomm", dijo la empresa de chips.

Apple no respondió de forma inmediata a las peticiones de comentarios.

