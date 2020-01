Las Vegas, EU. El regreso de Apple a los escenarios del CES después de varios años de ausencia generó altas expectativas desde antes que comenzara la que es considerada la feria de tecnologías de consumo más grande del planeta. La compañía de la manzana participó en uno de los paneles más controversiales de todo el evento, una mesa sobre privacidad en la que también estuvieron presentes los representantes de Facebook y de Procter & Gamble; así como una integrante de la Comisión Federal de Comercio estadounidense.

Durante la pasada edición del CES, en 2019, Apple hizo un pequeño acto de presencia a través de un letrero colocado frente al Centro de Convenciones de las Vegas que rezaba: “Lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone”. Esto coincide justamente con el panel sobre privacidad en el que participó la compañía, a lo que se suma el hecho de que compartió el escenario con la representante de una de las compañías que más cuestionada ha sido a este respecto por las brechas de seguridad que ha experimentado, Facebook.

De acuerdo con Jane Horvath, directora senior de Privacidad Global de Apple, para la compañía, la privacidad significa poner al consumidor en el asiento del conductor. “Ellos deben tener control sobre sus datos, deben contar con rastros de su información y por eso, algo en lo que se ha enfocado la compañía es la privacidad por diseño”, dijo.

Erin Egan, vicepresidenta de Políticas Públicas y directora de Privacidad de Facebook, aseguró que si bien mucho de lo que mencionó la ejecutiva de Apple aplicaba también a la forma en la que Facebook define la privacidad, los modelos de negocio de ambas compañías son distintos, por lo que cada una requiere tomar medidas distintas para lograr un mismo objetivo.

Privacidad, carga para usuarios

Rebeca Slaughter, comisionada de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, quien aclaró que asistió al panel en su calidad de experta y no como vocera de la comisión en la que participa, dijo que dado que todos los días las personas conocen historias preocupantes sobre brechas de seguridad y afectaciones a la privacidad de los usuarios, resulta difícil creer que se está haciendo lo suficiente para atender este tipo de problemas.

“Suena muy bien lo que están haciendo estas compañías, pero resulta preocupante que todas deleguen tanta responsabilidad en el consumidor. La cantidad de información que una persona tiene que procesar para conocer qué es lo que está pasando con tus datos es insostenible para la mayoría. Yo soy una persona educada, experta en privacidad y me es imposible saber todo lo que se hace con mis datos entre diferentes servicios”, dijo.

Slaughter dijo que sería bueno que se pensará en una forma de quitar esta carga al consumidor y que se asuma que los recolectores y custodios de los datos tienen la responsabilidad de minimizar lo que se colecta, lo que se almacena y lo que se comparte al mismo tiempo que mantener el servicio que se provee.

Frente a esta afirmación de la comisionada, Jane Horvath, la ejecutiva de Apple, dijo que su compañía asume una postura en la que no se delega tanto la responsabilidad sobre su información a los usuarios, mediante medidas como la privacidad diferenciada, que definió como una forma de insertar ruido en los conjuntos de datos para hacerlos anónimos; así como el procesamiento dentro de los dispositivos, es decir que estos no tienen que conectarse a la nube para procesar la información.

El moderador del debate, Rajeev chand, socio y director de Investigación de Wing Venture Capital, le preguntó a la ejecutiva de Apple si creía que había otras compañías, entre las que mencionó a Facebook y a Google, que no están centradas en la privacidad de la información de sus usuarios. Si bien Horvath respondió que prefería no hablar sobre sus competidores, Erin Egan, la encargada de privacidad dentro de Facebook, salió al quite al responder a la pregunta del moderador.

“En Facebook tenemos un modelo de negocio diferente al de Apple, pero ambos modelos de negocio protegen la privacidad de nuestros usuarios”, dijo Egan, quien añadió que los diferentes modelos de negocio requieren distintas medidas para proteger la privacidad, por lo que, aseguró, “no significa que el procesamiento dentro de los dispositivos sea algo que aplique a todos” o que necesariamente sea más seguro que un modelo que requiere centralización de la información, como el de Facebook.

No obstante, Egan concordó con la comisionada en lo que respecta al hecho de que es necesario quitarle buena parte de la carga de responsabilidad sobre sus datos a los usuarios, es decir pasar de un modelo en el que el consenso continuo es la regla a uno en donde la responsabilidad sobre la información recaiga en las empresas.

Capitalismo de la vigilancia

Chand introdujo a la discusión el concepto de capitalismo de la vigilancia (Surveillance Capitalism), un término acuñado por la psicóloga social Shoshana Zuboff que hace referencia a la monetización exacerbada de la información que los usuarios comparten en el entorno digital, lo que además puede combinarse con una sensación de manipulación y vigilancia derivada de las técnicas de análisis y compartición que usan muchas empresas.

Al respecto, Erin Egan dijo que en lo que respecta a Facebook, la compañía intenta ser lo más transparente posible acerca de la sobre el modelo de publicidad que utiliza, el cual, dijo, genera valor para los propios usuarios de su plataforma. “Una de las ideas del capitalismo de la vigilancia es la manipulación. Nosotros no queremos manipular a nadie, ese no es nuestro modelo de negocio, por el contrario queremos permitirle a las personas que vean lo que ellas quieren ver”, dijo.

[email protected]