El grupo chino Alibaba lidera una oferta de 2,600 millones de dólares por Intime Retail Group Co Ltd, en un paso que busca digitalizar tiendas tradicionales de departamentos mientras el crecimiento de las ventas "on line" comienza a desacelerarse.

Alibaba Investment Ltd y el fundador de Intime Shen Guojun han ofrecido 10 dólares de Hong Kong (1.29 dólares) por cada papel de Intime, un 42.25% más que el precio de 7.03 dólares hongkoneses en que se detuvieron las operaciones el 28 de diciembre a la espera de un anuncio. Las acciones de Intime subieron hasta un 38% cuando continuaron su actividad este martes, a su precio más alto desde julio del 2015.

La oferta se produce mientras el gobierno chino trabaja en una amplia estrategia para el sector de internet combinando las industrias "on line" y "off line", al intentar alentar la tecnología y la producción económica de alto valor para ayudar a frenar la desaceleración en la segunda economía más grande del mundo.

Esa desaceleración está afectando los volúmenes de transacciones en las plataformas de compras "on line" de Alibaba , donde el crecimiento de las ventas se ha contraído en los últimos trimestres, lo que llevó a la empresa de comercio electrónico a expandirse a otras áreas.

En el 2015, el grupo invirtió 4,600 millones de dólares en la tienda de artículos electrónicos Suning Commerce Group Co Ltd , su mayor paso para integrar las compras "on line" y "off line".

Alibaba se convirtió en el mayor minoristas de comercio electrónico de China con sus plataformas Taobao y Tmall. En el 2014 invirtió 692.25 millones de dólares en Intime, de la que ahora es propietaria del 27.82%, mientras que el 17.09% está en poder de Shen.

Intime opera 29 grandes almacenes y 17 centros comerciales en China, principalmente en las llamadas ciudades de primer y segundo nivel. Su beneficio cayó un 21.3% en la primera mitad del 2016, argumentando que el comercio electrónico ha transformado el panorama de la competencia.

