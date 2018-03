Desde su candidatura, el ahora presidente D. Trump ha sido el blanco para generar aplicaciones, memes y juegos los cuales hacen referencia tanto a sus declaraciones, como a sus acciones de los últimos meses. A continuación se muestra una lista de las aplicaciones más sobresalientes.

Aplicaciones para accionistas de la Bolsa de Valores:

• Trump Trigger. La aplicación alerta a los usuarios cuando el presidente, Donald Trump, tuitea sobre una empresa cotizada en la que ha invertido y los inversionistas puedan anticiparse a los cambios del precio de sus acciones.

Aplicaciones de boicot a Trump:

• Boycott Trump: La aplicación enlista a 250 empresas relacionadas con el presidente D. Trump, para poder actuar en contra de él fiscalmente. La aplicación incluye empresas que están fuera de los Estados Unidos para que se puedan hacer acciones legales en ellas.

Aplicaciones de sátira, comicidad y juegos:

• Donald Draws Executive Doodle: Esta aplicación está inspirada en la orden ejecutiva firmada por D. Trump. En ésta puedes dibujar, escribir o poner imágenes de lo que quieras sobre la orden ejecutiva.

• Whack a Trump: Inspirado en el juego Whack a mole , en la aplicación Whack a Trump puedes divertirte intentando pegarle al presidente D. Trump.

• Trump Whack-A-Mole: En este juego, también inspirado en el juego Wack a mole , puedes divertirte un poco al intentar capturar al presidente D. Trump.

• Great Wall of America - Trump: En este juego puedes ayudar a D. Trump a construir el gran muro , pero lo el muro estará hecho por sus contrincantes políticos, no por ladrillos.

• TRUMP PUNCH: En este juego puedes golpear al presidente estadounidense y a otros políticos norteamericanos.

• Trump Dump: Este juego es una historia que hace sátira de las propuestas electorales del presidente estadounidense.

• Trump Toss - Can You Beat The Donald?: En este juego tienes que vencer al presidente D. Trump en diferentes escenarios, como en el aeropuerto, en el baño o en el aeropuerto.

• TRUMP TYCOON Donald's Capitalist Pocket Adventure: En este juego inspirado en la vida del ahora presidente estadounidense, D. Trump, puedes abrir tu negocio o inclusive contratar aprendices.

• Fake Call from Trump: Con esta aplicación puedes simular que te llama el presidente D. Trump o cualquier otro personaje de su gabinete.

• Muro de Trump: En esta aplicación puedes crear un muro, tan alto como puedas, sin embargo el muro no es entre México y Estados Unidos, es alrededor de lo que parecer ser La Casa Blanca.

Aplicaciones con un tono más insultante para México:

• TRUMP'S WALL - Build it Huge: En este juego puedes ayudar a D. Trump a mover una grúa para poder construir el muro entre México y Estados Unidos. La meta es hacer la pared más alta sin dejar caer ladrillos.

• Trump Mexico: Build That Wall!: En este juego se tiene que defender a la frontera de todos aquellos que quieran pasar a los Estados Unidos.

Además de las aplicaciones y juegos, el sitio de apuestas Paddy Power tiene una sección dedicada a Donald Trump llamado "Donald Trump Specials" en el que se realizan apuestas en torno a la vida del ahora presidente de los Estados Unidos; entre las apuestas está el tiempo que tardará en ser destituido de su puesto.

Alba Hernández es analista de Observatrump.com powered by Sdintelligence.info, una iniciativa dedicada a monitorear todo lo que dice el presidente número 45 de Estados Unidos.

