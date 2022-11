Un 59% de los chilenos rechaza el sistema mixto de pensiones: Ipsos

Esta semana debería ser clave en materia de la reforma previsional en Chile, ya que ingresaría al Congreso, a través de la Cámara, la tan anhelada reforma de pensiones del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Esta iniciativa constituye una de las propuestas emblemáticas de la actual administración y ha generado altas expectativas. Sin embargo, tal parece que el proyecto va en el sentido contrario a lo que espera la ciudadanía, de ello da cuenta un estudio de opinión realizado por la investigadora de mercado internacional Ipsos.

El estudio le da la razón a la oposición en cuanto a que la ciudadanía, de forma mayoritaria, prefiere que el 6% adicional, con cargo al empleador, se destine a su cuenta individual y no, como lo propone el Gobierno en el proyecto, de acuerdo al cual esos recursos irán a un fondo solidario. Y no solo eso, el estudio también da cuenta de que la mayoría de los chilenos no es partidaria de un sistema mixto.

De hecho, la encuesta revela que el 59% de los consultados aspira a “un sistema donde la totalidad de las cotizaciones vaya a una cuenta individual” y sólo el 26% se inclina por un “sistema mixto donde la mitad vaya a una cuenta individual y la otra mitad a un fondo colectivo”. Un escaso 7% estaría cómodo con “un sistema donde la totalidad de las cotizaciones vaya a un fondo colectivo”, algo que no se ha considerado para la reforma de pensiones.

Quienes se ven más inclinados a un sistema mixto son hombres (29%) que trabajan (27%), mayores de 50 años (28%), que viven en regiones (28%) y pertenecen al Grupo Socioeconómico (GSE) C1-C2 (31%).

Mientras que quienes mayoritariamente aspiran a un sistema donde la totalidad de sus cotizaciones vayan a una cuenta individual son mujeres (61%) trabajadoras (59%), mayores de 50 años (60%), que habitan en la Región Metropolitana (59%) y pertenecen al GSE C3-D (61 por ciento).

Por otro lado, el 74% de los entrevistados está de acuerdo con “implementar un 6% adicional de cotización con cargo al empleador”, versus un 17% que no está de acuerdo con esta medida y un 87% apoya Incrementar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y un escaso 7% no respalda el aumento.

En cuanto al aumento de la cotización del trabajador de 10% a 10.5%, solo un 49% apoya la iniciativa y en contraste un 39% no está de acuerdo. Los que están dispuestos a aceptar el aumento son mayoritariamente hombres (53%) que trabajan (50%), mayores de 50 años (57%), viven en la Región Metropolitana y pertenecen al GSE C1-C2 (55 por ciento). Y específicamente en lo que respecta al destino del 6% adicional. Las mujeres las que llevan la delantera, puesto que son ellas las que mayoritariamente prefieren que el 6% adicional se destine a la cuenta individual (75%), jóvenes en su mayoría (74%), trabajadoras (73%) de la Región Metropolitana (73%) y del SGE C3-D (73 por ciento).