Uno de los grandes desafíos que tiene la banca es encontrar cómo llegar a la población que hoy no está bancarizada y explicarle la importancia de tener una cuenta bancaria, consideró Hugo Nájera, director general de desarrollo de negocio de BBVA México.

En la presentación de Blue, el asistente virtual del banco que funciona a través de su aplicación móvil, el directivo destacó que el desafío más grande está en temas de inclusión financiera.

“Nosotros podemos llegar a toda la población bancarizada, pero llegar a la población que no está bancarizada es un poco más difícil. No porque no tengan dispositivos, sino porque la banca no encuentra la respuesta a la pregunta del por qué debo tener una cuenta bancaria”, dijo.

En este sentido, consideró que el Banco de México (Banxico) ha dado un paso importante con la implementación de la plataforma de Cobro Digital, CoDi, a la cual auguró éxito, pero estimó que ello da respuesta a un sector particular, que es el que vende.

Por qué aún llevan efectivo

“Pero del lado del pagador, hoy solamente pueden pagar los que tienen una cuenta bancaria, y todavía no encontramos la respuesta a esta pregunta del por qué esas personas que no tienen cuenta, que siguen llevando efectivo, porque tener una cuenta para poder pagar no es suficiente para que yo me incentive a tener una cuenta”, enfatizó.

Agregó: “estamos trabajando en construir esos vínculos que nos permiten dar esa respuesta”.

El directivo de BBVA subrayó que el CoDi ayudará a bancarizar a personas que no estaban bancarizadas para recibir pagos, pero no es suficiente.

Nájera enfatizó que en los próximos años, se debe tener la respuesta correcta al motivo del por qué se debe tener una cuenta y por qué eso les ayuda a mejorar su vida. “Porque tener una cuenta les abre la oportunidad de mejores decisiones financieras”.

Mencionó que desde BBVA se trabaja en ofrecer esa propuesta de valor, a través de la tecnología, y ya lo hace sobre todo en cómo mejorar la salud financiera de sus clientes.

“Estamos trabajando en construir esa propuesta, y yo creo que en los próximos tres a cinco años, vamos por lo menos a bancarizar a la mitad de la población que no está bancarizada”, dijo.

Expuso que un enfoque central es en los jóvenes que hoy no tienen aún una cuenta, y puso como ejemplo lo que se está haciendo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que a éstos se les apertura una cuenta bancaria. En el caso de los adultos mayores, precisó que se debe tener más cuidado, y no forzarlos a usar algo que no quieren usar.

Hugo Nájera mencionó los avances que, en materia de digitalización, ha realizado este banco en los últimos años. Comentó que de los 21.1 millones de clientes que tiene BBVA México, 9.8 millones, es decir, 48% ya utilizan esta vía para transaccionar.

De igual forma, explicó que total de las ventas que ascienden a 13.6 millones, 55% o 7.5 millones se realizan por canales digitales.

[email protected]