Bitcoin se mantiene con pérdidas de más del -4% durante la sesión, la criptomoneda con mayor nivel de capitalización, intenta frenar las pérdidas después de cerrar la jornada del lunes, con una depreciación del -10.97%, retornando a niveles mínimos del 8 de junio.

La preocupación por la actual presión de los reguladores principalmente de China, han impulsado una nueva ola de ventas en Bitcoin, lastrando a otras criptomonedas qué, de igual forma, tuvieron pérdidas superiores al -7% el lunes.

Las caídas se presentaron después de qué el Banco Agrícola de China, que es uno de los bancos más importantes del país asiático, dijera que estaba siguiendo la guía del Banco Popular de China y que llevaría a cabo la debida diligencia con los clientes para erradicar las actividades ilegales que involucran la cripto minería y transacciones.

El banco central de China dijo el lunes que había convocado recientemente a algunos bancos y empresas de pago destacando la participación de los prestamistas estatales Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China (AgBank) y Postal Savings Bank of China, así cómo el gigante de pagos Alipay, que se comprometieron a establecer un sistema de monitoreo regulador dirigido a sitios web y cuentas clave para detectar transacciones ilegales relacionadas con criptografía, lo que causó el nerviosismo de los inversionistas.

Otro catalizador que pesó en la caída del Bitcoin, fue la reiteración del gobierno de China, de intensificar su represión contra la minería de criptomonedas al ordenar el cierre de 26 presuntos proyectos de minería de criptomonedas en Sichuan, la Comisión de Reforma y Desarrollo Provincial de Sichuan y la Oficina de Energía de Sichuan emitieron un aviso el viernes, ordenando a las compañías eléctricas locales que "revisen, limpien y terminen" las operaciones mineras el domingo.

Por otra parte, la oferta del Bitcoin también se puede atribuir al vencimiento de contratos de futuros y opciones con fecha de finalización el 25 de junio.

Rafael Q. Analista financiero de TeleTrade, considera que, los temores generados por los catalizadores negativos de las últimas semanas han espantado a nuevos inversionistas, generando el nivel de comercialización a niveles mínimos de 5 meses, pero, las compras de las ballenas financieras han evitado un mayor descenso en el precio.

MicroStrategy, el mayor poseedor de Bitcoins, ha realizado una nueva compra por 489 millones de dólares, dejando clara su postura, que la actual oferta no durará por mucho y que buscarán aprovechar el futuro impulso alcista, alcanzando nuevamente los niveles de máximos históricos por encima de los 64 mil dólares.

TeleTrade considera qué, por el momento, el precio del Bitcoin se mantiene rebotando sobre el soporte mínimo de junio en 31,547 las señales de compra se pueden presentar ante la formación de una divergencia alcista en el RSI en un grafico de D1 y la formación de un patrón de cambio de dirección, lo que puede impulsar al Bitcoin a la resistencia en 36,261.

Las señales de ventas se pueden reforzar después del famoso patrón del cruce de la muerte, que es cuando la Media Móvil de 50 periodos cruza en descenso a la de largo plazo de 200 periodos, por lo tanto, es necesario estar pendiente al nivel psicológico de 31,547, que será clave para definir la tendencia en las próximas sesiones.

