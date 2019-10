Luego del aval del Poder Legislativo a la Ley Federal de Austeridad Republicana, que prohíbe a los funcionarios gubernamentales de alto nivel trabajar en la Iniciativa Privada por 10 años después de dejar su cargo en la alta burocracia, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma Gómez, indicó que se especula irresponsablemente cuando se afirma que este órgano regulador se verá debilitado en sus funciones por dicha normativa.

Al ser cuestionado sobre los efectos de esta ley para el órgano regulador del sistema financiero, Palma Gómez comentó que, de acuerdo con lo aprobado por el legislativo, dicha normativa aplicaría a una pequeña parte de los 1,700 empleados con los que cuenta en la actualidad la CNBV y destacó que, si bien ha habido renuncias este año, los puestos se han cubierto con promociones internas; sin embargo, reconoció preocupación por la salida de talento del organismo.

“Me preocupa perder talento, el que sea, aunque sea una persona, no es fácil conseguir el talento en la comisión, las condiciones son complicadas (...) La verdad, me siento con la preocupación de que hemos perdido talento y memoria, no lo puedo negar, pero lo que me he encontrado es gente que está capacitada e interesada en entrar”, comentó Palma Gómez.

El funcionario dijo que, al no estar todavía publicada la ley, no se puede hablar de amparos de funcionarios del organismo contra la normativa, por lo que en la comisión se trabaja de manera normal, pese a que todavía falta el nombramiento de los titulares de tres vicepresidencias: la de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A, la de Supervisión Bursátil y la Jurídica, esta última debe tener el aval de la Procuraduría Fiscal y la Presidencia de la República.

“Yo no tengo conocimiento de un amparo, además la ley todavía no se promulga (...) Es una especulación irresponsable: en la CNBV hay casi 1,700 empleados, este cambio (en la ley) si acaso va afectar, sin disminuir un ápice el talento de la comisión, a 10 personas, 15 cuando más”.

Descarta renuncia

Palma Gómez enfatizó que si bien esta ley significa un reto para la CNBV de mantener el talento que labora en el organismo, no es motivo para presentar su renuncia a la presidencia de la comisión. “Sí es un problema, pero yo no voy a renunciar por esta ley”.

Adalberto Palma Gómez es presidente de la CNBV desde el inicio de esta administración. Durante su estancia, se han producido al interior del órgano regulador varias renuncias.

Por ejemplo, en julio pasado Edgar Bonilla del Ángel y Marco Antonio López Pérez, exvicepresidente jurídico y exvicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B, respectivamente, migraron al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

También renunció Rocío Flores , titular de la dirección de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera y Modelos Novedosos.

Las renuncias más recientes fueron la de Gloria Paola Fragoso Contreras a la vicepresidencia de Supervisión Bursátil y la de Jorge Conde Lara, quien era vicepresidente de la Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A.

La CNBV es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, que tiene las facultades de autorización, regulación y supervisión de diversos sectores del sistema financiero mexicano, que comprenden alrededor de 5,000 entidades financieras.