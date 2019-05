La situación económica (un entorno de desaceleración) y las altas tasas de interés fueron las principales limitantes señaladas por las empresas para no haber utilizado nuevos créditos bancarios en el primer trimestre del 2019, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

En su reporte sobre la evolución trimestral del financiamiento a empresas, el banco central detalló que, en el periodo en cuestión, 78.6% de las empresas encuestadas no utilizó nuevos créditos bancarios (74.9% en el trimestre previo); mientras que 21.4% sí lo hizo (25.1% en el trimestre previo).

De 78.6% que no utilizó nuevos créditos bancarios en el primer trimestre del año, 75% simplemente no lo pidió; 2.9% lo pidió pero está en proceso de autorización, y 0.7% lo pidió pero no le fue autorizado.

Además de tales limitantes para que las empresas no utilizaran nuevos créditos bancarios destacaron otros como: los montos exigidos como colateral; las condiciones de acceso; las ventas y rentabilidad de la empresa; la disposición de los bancos a otorgarlo; el acceso a apoyo público; la capitalización de los negocios; las dificultades para pagar el servicio de deuda vigente, y la historia crediticia de la empresa.

Sin embargo, para 54% de las empresas que no utilizaron nuevos créditos, no constituye una limitante para llevar a cabo las operaciones corrientes de su negocio; 28.1% señaló que es una limitante pero menor, y 17.9% indicó que sí se trata de una limitante mayor.

Las empresas de menos de 100 empleados son las que menos utilizaron nuevos créditos bancarios, con casi 90% de las consultadas.

Las que sí, para capital de trabajo

En contraparte, con base en la información del Banxico, de 21.4% de las empresas que sí utilizaron algún nuevo crédito bancario en el primer trimestre, la mayoría lo utilizó para capital de trabajo, reestructuración de pasivos, operaciones de comercio exterior e inversión.

El reporte señala que el conjunto de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios indicó haber enfrentado condiciones más favorables respecto del trimestre anterior en términos de los montos ofrecidos.

“A su vez, las empresas percibieron que los plazos ofrecidos, las condiciones para refinanciar créditos y los tiempos de resolución del crédito fueron similares a los del trimestre previo”, precisa.

En cuanto a los requerimientos de colateral, las comisiones y otros gastos y las tasas de interés, las empresas percibieron condiciones menos favorables respecto del cuarto trimestre del 2018.

Según el Banxico, las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas son los proveedores con 76.9%, una disminución respecto al trimestre previo cuando fue de 80.6%, y la banca comercial que, en cambio, subió de 31.5 a 32.2 por ciento.

Respecto a otras fuentes de financiamiento, 19.5% de las empresas reportó haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y la oficina matriz (igual porcentaje que en el trimestre previo); 4.3% de la banca de desarrollo (prácticamente igual); 5.7% de la banca domiciliada en el extranjero (4.8% en el trimestre previo), y 1.8% reportó haber emitido deuda (contra 2.1% anterior).