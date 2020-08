En el segundo trimestre del año, 78.5% de las empresas no utilizó nuevos créditos bancarios, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Esta cifra es superior a 75.8% registrado en el trimestre previo.

El reporte sobre la Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el trimestre abril-junio del 2020, precisa que del total de las empresas que no utilizaron nuevos créditos, 72.9% simplemente no lo solicitó; 2.9% sí lo hizo pero estaba en proceso de autorización; 1.9% lo pidió pero no le fue autorizado; y 0.7% lo rechazó por considerar que era muy caro.

El documento del Banxico detalla que la principal limitante para que las empresas utilizaran nuevos créditos bancarios fue la situación económica con 62.2% de las respuestas; seguida de las ventas y rentabilidad del negocio con 49.4 por ciento.

Después se ubicaron las tasas de interés del mercado del crédito con 47.2%; los montos exigidos como colateral 45.7%; las condiciones de acceso 45.6%; la disposición de los bancos a otorgarlo 43.7%; el acceso a apoyo público 41.9%; la capitalización de la empresas 34.4%; las dificultades para el pago del servicio de la deuda vigente 31.2% y la historia crediticia 23.5 por ciento.

En contraparte, 21.6% de las empresas encuestadas sí utilizó nuevos créditos bancarios, principalmente las que tienen más de 100 empleados.

No obstante, el conjunto de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios, expresó haber enfrentado condiciones menos favorables a las del trimestre previo en términos de los plazos ofrecidos, las condiciones para refinanciamiento, los montos, los requerimientos de colateral, los tiempos de resolución, las comisiones y otros gastos, así como las tasas de interés.

No es limitante para poder operar

El documento del Banxico señala, por otra parte, que del total de empresas encuestadas 48.1% señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario, no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones corrientes.

En tanto, 33.4% indicó que son una limitante menor, y 18.5% consideró que estas condiciones constituyen una limitante mayor para las operaciones corrientes de la empresa.

Proveedores, principal fuente

El reporte del Banxico refiere que los resultados de la encuesta indican que las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas son los proveedores y la banca comercial.

De esta forma, en el segundo trimestre del 2020, la proporción de empresas del país que utilizó financiamiento de proveedores, aumentó de 75.9% en el trimestre previo a 77.7% en el periodo comprendido entre abril y junio del 2020; mientras que aquella que señaló haber usado el crédito de la banca comercial disminuyó de 36.5 a 30.8% en igual lapso.

En lo que toca a otras fuentes de financiamiento, 20.9% respondió que lo hizo en otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz; 5.3% en la banca de desarrollo; 4.2% en la banca domiciliada en el extranjero; y 2.1% por emisión de deuda.

