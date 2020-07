El sistema financiero que opera en México es resistente a un choque agudo y no vemos riesgo de que se presente un evento sistémico a causa de la situación económica que prevalece, confió el Subgobernador del Banco de México Javier Guzmán Calafell.

Esto no significa que no sería afectado ante la eventualidad que se profundice la duración y caída de la actividad económica, pero no creemos que pueda tener un impacto generalizado en el sistema, subrayó.

Al participar en el Summit del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) sobre “El papel de la banca central en la era del Covid-19”, destacó que las autoridades financieras se mantienen alerta y vigilantes sobre todo si se prolonga el deterioro de la economía.

Por ello evidenció la relevancia de mantener la cautela en las decisiones monetarias para contribuir a un ajuste más ordenado de los mercados financieros nacionales y de la economía en su conjunto.

Destacó que el sistema financiero mexicano es constantemente sometido a pruebas de estrés.

Y que las más recientes, divulgadas en los primeros días de junio, arrojaron que las instituciones financieras mantienen índices de capitalización por arriba de los mínimos aún en los escenarios más adversos.

Turismo y remesas, golpe al PIB

Ante miembros del IIF, que es la mayor asociación internacional de instituciones financieras, Guzmán explicó que la crisis mundial está amplificando su impacto en México pues además de la afectación de salud, está el efecto indirecto de las medidas de distanciamiento en la economía.

Tomó el caso de las remesas y el turismo para ejemplificarlo. Explicó que el confinamiento en Estados Unidos, donde se originan las remesas, está impactando negativamente en el flujo de estos recursos hacia México.

Las remesas han sido por mucho tiempo un apoyo para las familias de escasos recursos que son quienes tienden a consumir y generar una aportación importante al gasto.

Además están las medidas de distanciamiento social y cierre de fronteras en otros países, que han afectado la llegada de turistas a México.

