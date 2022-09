Sin cuota de manejo, la principal característica de las tarjetas ofrecidas por las fintech

Más de 90% del total de las fintech que reportan su información a la central de riesgos centran su actividad en la oferta de créditos. Así lo dio a conocer el más reciente Reporte de Inclusión Financiera (RIF) 2021, de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Banca de las Oportunidades.

A diciembre de 2021, los resultados de este análisis evidenciaron que el número de adultos que contaba con al menos un producto de crédito con las fintech ascendió a 379,519. De estas, 27,9% se encuentra en Bogotá y 15,3% en Antioquia. Asimismo, de las empresas agremiadas Colombia Fintech, al menos 110 ofrecen créditos digitales.

Ahora bien, son cada vez más las compañías que le hacen frente a la banca tradicional y apuestan por tarjetas débito o crédito con diferentes beneficios. Ualá, FinZi, Dale!, Clara, Tribal, RappiPay, Nu, Sempli, Mono, Movii y Coink son algunas de las ofertas que encontrará en el mercado con estos plásticos, cuya principal característica consiste en no cobrar cuota de manejo.

“La meta como país debe ser la inclusión financiera por medio de productos digitales”

“Cada día las fintech crecen en número de clientes, se optimizan, tienen soluciones para los usuarios en tiempo real, ofrecen una mejor experiencia a los clientes con productos transnacionales como pagos, créditos y seguros. Como fortaleza, tienen agilidad de respuesta a los usuarios, lo que les ahorra tiempo y costos a los que sí incurren con los canales tradicionales”, dijo Wilson Triana, consultor de banca y seguros.

En marzo de este año y con una inversión de $10 millones de dólares, la fintech mexicana Clara llegó a Colombia para ofrecerle a las pequeñas, medianas y grandes empresas una plataforma integral de control de gastos acompañada de una tarjeta de crédito empresarial sin costo y sin comisiones.

Del mismo modo, Tribal se unió a las tarjetas corporativas de uso internacional, y sin cobrar tarifas por productos o servicios básicos, salvo si hay retrasos en los pagos. Mientras que Sempli facilita la solicitud de este producto al realizarse de forma 100% digital.

Conscientes de que Colombia es un mercado estratégico al ser uno de los principales hubs de desarrollo y crecimiento empresarial en la región, tenemos como objetivo reforzar nuestro rol como aliados de las empresas en este proceso, a la vez que contribuimos a la inclusión financiera a través de productos digitales”, señaló Leonardo Ramos, country manager de Clara en Colombia.

Respecto a la oferta débito, Dale!, respaldada por Visa, no cobra cuota de manejo; por su parte, FinZi, está exenta de 4X1.000 y no tiene depósito mínimo; mientras que Ualá, respaldada por Mastercard, no cobra costos de emisión o envío.

La fintech SumUp triplicará su negocio y ampliará sus servicios para finales de 2022

“Somos una fintech que nace en Medellín con el ánimo de concientizar y empoderar a los jóvenes frente al manejo de sus finanzas personales, a través de la educación e inclusión; y, además, les damos acceso a sus primeros productos bancarios. Somos una billetera enfocada en la Generación Z", manifestó Juan Zavala, cofundador y CEO de FinZi.

Nu conforma la oferta de tarjetas de crédito sin cuota de manejo y 0% de interés si paga compras en una sola cuota. Adicionalmente, NanoPay anunció el lanzamiento de este producto en Colombia desde la segunda semana de agosto, con una solicitud digital.

En este grupo también se encuentra RappiPay, compañía que ya entregó más de 215,000 tarjetas de crédito en el país, a través de las cuales ha entregado cerca de $25,000 millones en cashback.

“Además de no cobrar cuota de manejo, la RappiCard ofrece los mejores beneficios del mercado, como la devolución de 1% de cashback en cada compra. Gracias a esto, en pocos meses hemos entregado más de $25.000 millones a nuestros usuarios en Colombia” señaló Gabriel Migowski, CEO de RappiPay en Colombia.

Es de destacar que Colombia es la tercera economía en Latinoamérica en el segmento fintech después de Brasil y México. La pandemia hizo que el ecosistema madurara y creciera de forma acelerada.