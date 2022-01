La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) divulgó una investigación sobre los beneficios y riesgos potenciales que puede tener un dólar digital.

Advirtió que el documento es un primer paso para fomentar un diálogo público, amplio y transparente sobre el tema y subrayó que “no tiene intención de proceder con la emisión de una moneda digital sin el apoyo claro del poder ejecutivo y del congreso, idealmente en forma de una ley de autorización específica”.

En el documento, titulado The US Dollar in the age of digital transformation (Un dólar digital en la era de la transformación digital), establecen que “una moneda digital del banco central (CBDC, por su sigla en inglés) podría cambiar la estructura del sistema financiero de Estados Unidos, alterando los roles y responsabilidades del sector privado y del banco central”. Básicamente, el riesgo puede ser en el manejo de la política monetaria.

La Fed considera en el documento que un dólar digital “tendría que complementar y no reemplazar, las formas actuales de dinero así como los métodos de pago para proporcionar servicios financieros”.

Además, un dólar digital debería operar bajo criterios de cuidado de la privacidad del usuario, el consumidor y otorgar un entramado legal que limite su uso para actividades criminales.

Beneficios y riesgos

Entre los beneficios que encuentra la Fed para una moneda digital del banco central, es que “podría proporcionar a los hogares y las empresas una forma electrónica y conveniente de dinero, con la seguridad y liquidez que implicaría”.

Y particularmente, “ayudaría a ampliar el acceso de los consumidores al sistema financiero (lo que en México se conoce como ampliar la inclusión financiera).

Entre los beneficios para los empresarios, destaca el documento la posibilidad de crear nuevos productos y servicios financieros, que se pagarían de una forma más rápida y económica, sobre todo al tratarse de pagos transfronterizos.

Entre los riesgos, encuentra la Fed una afectación a la estructura del mercado financiero, el costo y disponibilidad del crédito así como la seguridad y estabilidad del sistema financiero y la eficacia de la política monetaria.

