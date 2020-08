Alguna vez te has preguntado, ¿qué hubiera sucedido si hace 15 años, cuando comenzaba la revolución del Internet y las aplicaciones móviles, hubieras invertido parte de tus ahorros? La respuesta no es concreta, pero tomando en cuenta la rápida evolución que ha tenido y el auge tecnológico que vivimos, tal vez serías dueño de una parte de alguna de las empresas más importantes del mundo.

Para poner un ejemplo: Netflix, una de las empresas más importantes actualmente y que revolucionó la forma de ver televisión, arrancó su travesía en la Bolsa en 2002 con un precio por acción de $15 dólares; hoy 18 años después, la acción de la empresa ronda los $11 mil pesos. (1)

Ahora, si buscamos un ejemplo en el mercado nacional, podemos analizar a Grupo México, actualmente una de las empresas mineras más importantes del país, que en el año 2001 el precio de su acción tenía un costo aproximado de $3.69 pesos y hoy en día está por arriba de los $57 pesos, un valor exponencial y que ha ido evolucionando a lo largo de los años. (1)

Ahora te pregunto, después de leer estos datos, ¿no te dan ganas de invertir y realmente poner a trabajar tu dinero?

La cultura financiera como principal herramienta

Para poder enfrentar cualquier crisis no se necesita ser millonario, solo entender cómo poner a trabajar nuestro dinero, tener un fondo para contingencias y los seguros que nos ayudarán a solventarla de una mejor forma, y para ello, solo se necesita tener el conocimiento adecuado.

Desafortunadamente en nuestro país, una de las principales causas de que los mexicanos no inviertan, es la idea de que entrar al mundo bursátil es solo para expertos o para millonarios. Nada más erróneo, estos conceptos los acompaña la falta de información que existe al respecto y que, debemos decirlo, ha sido una deficiencia de las instituciones financieras, que no han sabido comunicar los beneficios de las inversiones.

Hoy existen muchas formas de saber más sobre el mundo de las inversiones, pero pocas son ofrecidas por verdaderos especialistas que comparten su conocimiento y la oportunidad no solo de aprender, sino de ganar dinero y después de realizar una inversión. El Reto Actinver 2020 tiene este objetivo particular: enseñar y educar a los participantes en temas financieros y de inversión en Bolsa para enfrentar cualquier crisis, crear o consolidar su futuro no importa el nivel de conocimiento financiero.

La educación financiera es para todos

El Reto Actinver 2020, es una experiencia única de aprendizaje financiero en donde convive la educación, la posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos y la oportunidad de ganar, no solo dinero en efectivo, sino también el obtener el conocimiento necesario para tomar decisiones inteligentes sobre el dinero.

El Reto, además de ofrecer la posibilidad de aprender por medio de más de 35 cursos en línea, permite participar en un simulador en donde se compran y venden acciones para armar un portafolio con el objetivo de tener el mayor rendimiento a lo largo de seis semanas, lo que te permitirá poder ganar hasta $500 mil pesos.

Las oportunidades ahora están al alcance de todos, depende de cada uno tomarlas y tomar las riendas de nuestro dinero. No te pierdas este momento de aprender y comenzar a planear tu futuro hoy. ¡Inscríbete!

(1) Bolsa Mexicana de Valores

(2) En cuentas, de acuerdo al Boletín estadístico AMIB de febrero 2020.