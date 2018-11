“Ni se consultó ni se pide permiso para presentar iniciativas a nadie”, afirmó Ricardo Monreal Ávila al advertir que en la Cámara de Senadores no se detendrá el proceso legislativo para regular las comisiones bancarias, a pesar de que el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ya aclaró que en los tres primeros años de su mandato no habrá cambios legales al sector financiero.

A pregunta específica, el coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República aseguró que el próximo titular del Poder Ejecutivo federal no dará línea a los legisladores morenistas. Sin embargo, dijo que su decisión sobre el tema no es un desafío a López Obrador.

El zacatecano informó que el trámite legislativo para reformar, como propuso la semana pasada, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros continuará porque no se puede detener, y además “no está en nuestros planes detenerlo”.

Las comisiones ordinarias de trabajo que analizarán su iniciativa de reforma, abundó, abrirán el espacio para la discusión con los dueños de bancos, con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), con la Comisión Nacional Bancaria, con la Asociación Mexicana de Bancos y todos los banqueros de otros países del mundo, instituciones financieras que en México están trabajando.

“No vamos a titubear”

“Vamos a trabajar con todos, pero sí es importante decirles que llegó el momento; nosotros no vamos a titubear, vamos a trabajar por lo que la gente espera que trabajemos”.

Serán los integrantes de las comisiones dictaminadoras, abundó, los que fijarán los tiempos para el estudio a fondo de su proyecto de enmiendas legales.

“No estamos simulando ni estamos engañando a nadie. Estamos intentando generar comisiones mejores para los clientes de la banca (...) porque no puede continuarse con políticas extractivas, cercanas a la usura; de trato desigual en sus países de origen y en el nuestro; de endurecimiento en los intereses y en las comisiones”.

Los banqueros, consideró, tienen que saber que la población está molesta, lo que no es nuevo.

Y añadió: “Me dicen que no era oportuno; ¿cuándo es oportuno? Me dicen que no era la forma; ¿cuál es la forma? Si lo que nosotros estamos haciendo es, como Poder Legislativo, a través de la vía institucional, presentar iniciativas que modifiquen el estado de cosas. ¿Cuál es la forma? La forma es el Poder Legislativo, y es lo que estamos haciendo, agotando un procedimiento jurídico para que se convierta en ley vigente”.

Si se habla de oportunidad, finalizó, a lo mejor hasta es tardía la discusión para regular y eliminar inclusive algunas altas comisiones bancarias.